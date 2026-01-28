トヨタが「新型モデル」登場を予告！ 正体は？

2026年1月27日、トヨタの米国法人（以下、トヨタ）は公式サイトにて「新型モデル」のシルエット画像とティザー映像を投稿しました。

一体どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新型モデル」です！（7枚）

この新型車については現在のところ、車名や詳細スペック、デザインなどは一切不明。

画像では、赤い背景に新型車のシルエットが映し出されているものの、それ以外の情報は明かされていません。

しかし、このティザー映像にはいくつかのヒントが含まれています。

まず、この発表のタイトルとして「Something new is on the horizon.（何か新しいものが近づいています）」という言葉が添えられています。

また映像や画像からは、このモデルに細身の直線2本が「横一文字」に走るタイプのテールランプが採用されており、面発光LEDを使ったスタイリッシュかつ未来的なデザインに仕上がっていることが分かります。

さらにシルエットからは、絞り込まれたキャビンと高い安定性を予感させるワイドなスタンスが組み合わされている様子も見て取れます。

これらの情報から、「スポーティな走行性能に期待できる、比較的コンパクトな新型SUVやピックアップが、そう遠くない未来に市販化されるのではないか」という予想が早くもSNSで飛び出しているのです。

もちろん、この予想はファンならではの希望が込められた内容ではあるため、必ずしも正解とは言い切れません。

しかしそれゆえに更なる議論を招き、ファンそれぞれが楽しんで思い思いの予想を投稿しています。

この新型モデルが一体どのような車種となって正式に登場するのか、今後のトヨタからの続報に期待が高まります。