本当にコスパがいい!? 小さいと集中できる!? リンクスの新提案『coSpiida』ミニパター
株式会社リンクスが、ユニークな新作パターを発売。「超ミニパターで全集中！ リンクス『cospiida（コスパイイダ）』ミニパターは、約ボール1個分のフェースの長さが構えた時の集中力を上げます。 横田真一プロもオススメしています」と、同社。
【画像】コレは小さい！ ボールに構えた顔
様々な練習器具も得意とする同社だけあって、この超ミニパターもその要素を多分に持っており「集中力を維持したままボールを打つことで、ストロークの安定、繊細なタッチの習得、そして再現性の向上といった効果を発揮します」とのこと。また、白い円がストローク中に残像を残すため「ストレートストロークをサポートする」という。 筆記体の『Spiida』が、テーラーメイド『Spider』ユーザーには気になるところだが、その性能は道具にシビアな横田真一も太鼓判を押しているとか。スペックはロフト3度、ライ角73度、34インチで総重量562グラム。通販がメインで、税込9,900円となっている。
