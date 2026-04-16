GitHubが「スタック型プルリクエスト」という開発手法を公式にサポートする機能「GitHub Stacked PRs」を発表しました。GitHub Stacked PRs | GitHub Stacked PRshttps://github.github.com/gh-stack/Stacked PRs on @GitHub are now in private preview. Join the waitlist and learn more belowhttps://t.co/e1Yw4id5RM https://t.co/ZmK2wm1tV8— Jared Palmer (@jaredpalmer) 2026年4月13日開発者がコードを書くにあたっ