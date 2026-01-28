《嵐の生中継特番》日テレが進める「極秘プロジェクト」にファン落涙か…SixTONESやtimeleszも巻き込んだテレビ局の「権謀術数」

「生中継特番」という極秘プロジェクト

国民的グループ・嵐が、いよいよ活動終了のカウントダウンに入った。

'26年5月末の幕引きに向け、3月からは全国5大ドームを巡るラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI』がスタートする。かつてのテレビ界を象徴した彼らだったが昨年末の『NHK紅白歌合戦』への出場は叶わなかった。

「NHKサイドは最後まで粘り強い交渉を続けていました。だが。リーダーである大野智の体調不良が原因ということでギリギリの段階でNGになってしまった。STARTO ENTERTAINMENTもメンバーの意思を尊重していたため、無理強いはできなかったようです」（芸能プロ関係者）

国民的アイドルグループである嵐の終焉が間近に迫るなか、ビジネスチャンス到来とばかりに大きな盛り上がりを見せているのがテレビ界だ。民放キー局幹部が、こう解説する。

「『嵐』商戦では莫大なカネが動きます。活動を終了する5月までに嵐メンバーを番組に担ぎ出し、特番などを編成出来れば世帯視聴率20％越えは夢ではありません。当然、嵐であればどんなスポンサーだって付いてくる。どんなに少なく見積もっても数十億の利益が見込める計算です。最後の嵐特需と言っていいでしょう」

各テレビ局が水面下で鎬を削るなか、他局よりも一歩、先んじた動きを見せているのが日本テレビだ。現在、キー局のなかで一番嵐メンバーと太いパイプがあると言われている。その証拠に、今年3月中に一夜限りの「嵐ライブ・生中継特番企画」が持ち上がっているというのだ。

そもそも日テレとSTARTO ENTERTAINMENTとの蜜月関係を今に始まったことではないという。今年度に放送される『24時間テレビ』ではSixTONESをチャリティーパートナーに抜擢する方向で調整を始めているという。

「昨年4月から放送している冠番組『Golden SixTONES』（GOスト）が、局の期待を大きく上回る成果を出しているんです。また昨年10月から始まったtimeleszの冠番組『timeleszファミリア』も好調で、『24時間テレビ』にもtimeleszメンバーを出演させる方向でも企画が進んでいる。両グループを活用することで、視聴者層を広げるとともにSTARTO ENTERTAINMENTにも恩が売れるということです」（日テレ関係者）

日テレがSixTONESやtimeleszといった次世代グループの育成に心血を注いできた理由は、一も二もなくすべては「嵐」を巡る利権を独占するためだったと言っても、過言ではないかもしれない。

SixTONESやtimeleszとの未来も見据えて

「今年春に実施される嵐ラストコンサートを『地上波で中継できないか？』とダメ元で先方に提案し続けているんです。2018年と2019年に、デビュー20周年記念の5大ドームツアーを行い、当時は全50公演を実施しました。そこでは約240万人を動員しましたが、今回は全15公演。そうなるとドームツアーの総動員数は約69万人くらいでしょう。

単純計算で、300万人いると言われるファンクラブ会員約230万人以上が嵐メンバーの顔を直接、見ることなく最後を迎えるわけです。既にネット配信を決めている『STARTO ENTERTAINMENT』の方針を認めながら、地上波で一日だけでも中継をやってほしいと、何度も何度も提案し続けたんです」（事情通）

当初は日テレの提案に対し、歯牙にもかけなかったSTARTO ENTERTAINMENT社サイドだったが、嵐の熱狂的なファンに対する「特別サービス」という日テレの番組コンセプトに少しずつ理解を示し始めたという。

「配信と言っても、結局は有料です。一方でテレビは無料ですから、そこがネックでした。そもそも300万人といわれるファンの内、約80万人は嵐が活動休止していた4年間、ただひたすらファンクラブの年会費を支払い続けていたんです。一日くらいテレビ放送があっても問題はないと判断したようです。当然、嵐メンバーも賛同しているようです」（芸能プロ関係者）

テレビというオールドメディアを使って、熱心なファンたちの「ガス抜き」を図ろうとSTARTO ENTERTAINMENT社は考えているという。そうしたなか「嵐」を巡る争奪戦において、かつて『VS嵐』など看板番組を制作していたフジテレビは完全に蚊帳の外に置かれているという。

「中居正広を巡るトラブル対応などの余波でスポンサーの撤退が相次ぎ、120億円規模の損害を被るなど、経営的に余裕がありません。さらにSTARTO社の鈴木克明新社長（元フジ専務）への期待も空転し、かつての『フジ×ジャニーズ』の蜜月は完全に過去のものとなり局内からはため息ばかりが漏れてきます」（前出の事情通）

現在、日テレが計画している特番は、3時間規模の「嵐スペシャル」だという。過去のヒット曲を振り返る音楽企画だけでなく、メンバー同士の対決企画など、ファンが最も望む「5人の空気感」を再現する内容だ。

「日テレとしては、世帯視聴率20％超えは確実。利益は数十億規模と見積もっています。しかし、それ以上に『最後は日テレだった』という事実が、今後のSTARTO社との関係、ひいてはSixTONESやtimeleszとの10年、20年の未来を決定づけている。嵐のラストランは、日テレにとって次のバラエティー帝国を築くための『バトン』でもある」（日テレ関係者）

2026年3月は、歴史的な瞬間を見られる月になるかもしれない。画面の向こう側にいる230万人の瞳に、嵐はどんな光景を見せるのか。いずれにせよ日テレの「嵐特番」は、テレビというメディアが持つ最後の意地を見せることになるはずだ。

【こちらも読む】今田美桜の「3億円トラブル」で紅白スタッフが顔面蒼白に…！「共演NG」まで噂されてしまった「超大物タレント」

