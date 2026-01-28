毎年各社でさまざまなプログラムが用意される新卒学生向けのインターンシップ。実際に部署に配属されて現場社員と一緒に働く体験ができる2社を訪ね、実施内容や採用担当者の思いを聞いた。本稿では、富士通の「職場受入型・有償インターンシップ」をお届けする。（取材・文／フリーライター 友清 哲）

雇用契約を結んで最長4カ月の職場体験

400のテーマから「自分に合うもの」を選ぶ

富士通の「職場受入型・有償インターンシップ」では、参加する学生一人一人と雇用契約を結び、契約社員として受け入れる形を取っている。その名の通り報酬が発生し、時給は1800円〜。一社員としてビジネスの一端を担う、貴重な体験の場だ。

富士通では20年ほど前から新卒向けの有償インターンシップを行っているが、本格導入はここ数年のこと。2024年度までは無償インターンシップも実施していたが、25年度からは有償のみに一本化し、実施期間や受入規模などを拡大。

新卒採用を担当するEmployee Success本部の村松美笛さんは「キャリアの第一歩を提供するのが目的」と語る。

本来なら社会人になって携わる「ビジネスの現場」だが、報酬を受け取りながら富士通の一員として働くことで、学生のうちに“社会への価値提供”を経験できる。

