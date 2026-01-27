イニスフリーの名品が春仕様に♡チェリーブロッサム限定パウダー登場

皮脂コントロールの名品として世界中で愛され続けるイニスフリーの「ノーセバム ミネラルパウダー」から、春の訪れを感じさせるリミテッドエディションが登場します。ふんわり桜色とやさしい香りをまとった限定仕様は、メイク時間まで心ときめく仕上がりに。いつものベースメイクに、春らしい彩りを添えてくれる注目アイテムです♡

世界中で愛される皮脂コントロール力

2010年の発売以来、ベタつきやテカりを抑える実力派パウダーとして支持されてきたノーセバムシリーズ。

皮脂吸着パウダー²とミネラル皮脂コントロールパウダー³が過剰な皮脂をキャッチし、超微粒子ならではの軽やかな付け心地でサラサラ肌を長時間キープします。

全世界累計販売数8,800万個突破*¹という実績も納得の使い心地です。

桜色と香りで春らしい血色感

チェリーブロッサムエディションは、自然な血色感を演出するベビーピンクカラーに、繊細なトゥインクルパウダーを配合。肌をワントーン明るく見せ、春らしい華やかさをプラスします。

さらに、満開の桜をイメージしたふんわりフローラルの香り付きで、メイクするたび季節感を楽しめます。

マルチに使える限定パウダー

ノーセバム ミネラル トゥインクルパウダー チェリーブロッサム

価格:899円（税込）

ベースメイクの仕上げはもちろん、日中のメイク直しや前髪の生え際の皮脂ケアにも活躍。無添加*⁴にこだわったマイルドな処方で、毎日使いやすいのも魅力です。

ひとつ持っておくと、春のさまざまなシーンで頼れる存在に。

容量:5g

発売日:2026年2月1日（日）公式オンラインストア、公式オンラインモール

2026年2月9日（月）全国のプラザ（一部店舗を除く）

*¹ 2010年1月～2025年10月までの全世界における売上個数(自社調べ)

*² オクテニルコハク酸デンプンAl、（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー

*³ シリカ、マイカ

*⁴ 動物性原料、鉱物性油、ポリアクリルアミド、イミダゾリジニルウレア、トリエタノールアミン、PEG、タルク、グルテン、PTFE無配合

春をまとう限定ノーセバム

桜色のきらめきとサラサラ感を同時に叶える、イニスフリーのチェリーブロッサム限定パウダー。

数量限定だからこそ、春メイクの相棒として早めにチェックしたいアイテムです。肌も気分も軽やかに、新しい季節を迎えてみて♪