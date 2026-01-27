侍ジャパン“29人”から漏れた投手たち　最多勝、最多セーブら昨季タイトルホルダーがずらり

井端監督は大会連覇を目標に掲げる(C)Getty Images

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンが1月26日、追加の出場メンバーを10人発表した。これで全30選手中、29人が決まった。

残り1人は大会運営会社ワールド・ベースボール・クラシック・インク（WBCI）からの返事待ちで、後日発表される。ただ、現時点で投手はすでに15人。最後の1人は野手になるとみられ、投手陣の陣容は故障者が出ない限りほぼ固まったと言えそうだ。

ドジャースの大谷翔平、山本由伸ら、FAとなっている菅野智之を含めてメジャーリーガー8人という豪華陣容となった。一方で、このメンバーに割って入っておかしくない実力を備えながら、現時点で選考から漏れている投手もいる。

西武からポスティングシステムでアストロズへ移籍した今井達也は、本来であるならば先発ローテーションの一角を任せたい右腕だ。打線の援護があまり望めなかった西武で3年連続10勝を挙げ、数字以上に高いパフォーマンスを示していた。今回はメジャー挑戦と重なるタイミング。メジャー1年目の投手は新たな環境への適応が必要で、出場に慎重なケースは多い。前回大会はメッツ移籍決定直後だった千賀滉大がそうだった。その千賀は昨季後半戦にパフォーマンスを落としており、2大会連続で選出されなかった。