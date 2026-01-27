この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

旅系YouTubeチャンネル「TOMO’S TRAVEL / トモズトラベル」が、「“日本では”楽園として消費されてきたリゾート地、その裏側 」と題した動画を公開。アジア有数のリゾート地として知られるフィリピン・セブ島を舞台に、多くの観光客が知らない貧困の現実と、その歴史的・構造的な背景について解説した。



動画は、フィリピンが東南アジアでトップクラスの経済成長率を誇り、平均年齢24歳という「人口ボーナス期」にある活気ある国であるという側面を紹介する一方で、国民の約9割が貧困層または貧困予備軍であるという衝撃的な事実を提示する。では、なぜフィリピンは貧困から抜け出せないのか。その問いの答えは、スペインによる333年間の植民地支配の歴史にあると語られる。



スペインはフィリピンを統治するにあたり、富を吸い上げるための中継拠点として位置づけた。一部の支配者層が富と権力を独占し、多くのフィリピン人は土地を失い小作人として働くしかなくなった。さらに、カトリックの教えを利用し、「神から与えられたものに感謝し、それ以上を求めるべきではない」という価値観を植え付けることで、人々が支配構造に疑問を持たないようにしたという。この「支配と貧困の構造」は、その後のアメリカ統治時代にも引き継がれ、現代に至るまで根強く残っていると解説する。



現代においても、ごく一部の財閥や大地主が富を独占する構造は変わらない。相続税が一律6%と低いため富の再分配が機能せず、格差は固定化されやすい。動画では、ゴミ山や墓地で暮らす人々の姿を映し出し、彼らが置かれた厳しい現実と、夢を叶える機会から切り離されている現状を伝えている。この根深い問題は、単なる経済問題ではなく、歴史の中で意図的に作られた構造そのものであると、動画は結論付けている。