【ベイマックス】全長約64センチ！ 特大サイズのプライズ登場！
ディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』のプライズゲーム用景品「ベイマックス ハイパーBIGエアマスコット」が、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて1月30日（金）より順次展開される。
＞＞＞ベイマックス ハイパーBIGエアマスコットをチェック！（写真4点）
『ベイマックス』は、日本とサンフランシスコからインスピレーションを得た架空都市・サンフランソウキョウを舞台に、壮大なスケールで描かれた2014年のアニメ映画。ベイマックスの愛くるしいキャラクターをはじめ、家族の愛やベイマックスと少年ヒロの深い絆を描いた同作は、第87回アカデミー賞（R）で長編アニメーション賞を受賞、日本でも興行収入90億円を突破する大ヒットを記録し大きな話題を呼んだ。
そんなディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』に登場するキャラクター、ケア・ロボットの「ベイマックス」のプライズが登場。それがなんとインパクト大の全長64cmと、お家のどこに置いても存在感抜群なサイズ感の「ベイマックス ハイパーBIGエアマスコット」が展開される。お子さまのお部屋やイベント、プレゼントにも最適。
ぜひチャレンジしてほしい。
（C） Disney
＞＞＞ベイマックス ハイパーBIGエアマスコットをチェック！（写真4点）
『ベイマックス』は、日本とサンフランシスコからインスピレーションを得た架空都市・サンフランソウキョウを舞台に、壮大なスケールで描かれた2014年のアニメ映画。ベイマックスの愛くるしいキャラクターをはじめ、家族の愛やベイマックスと少年ヒロの深い絆を描いた同作は、第87回アカデミー賞（R）で長編アニメーション賞を受賞、日本でも興行収入90億円を突破する大ヒットを記録し大きな話題を呼んだ。
ぜひチャレンジしてほしい。
（C） Disney