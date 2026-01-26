Èù¾Ð¤ß¤Î¹ñ¡É¤Ç¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡Ä¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÎÊª²Á¤Ë¶Ã¤¯ÆüËÜ¿Í¤¿¤Á¡½¡½±ß°Â¤È¥Ð¡¼¥Ä¹â¤¬Êë¤é¤·¤òÄ¾·â¡Ú¹ñºÝÀÇÌ³¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
¶áÇ¯¡¢¥¿¥¤¤Ç¤ÏÄÌ²ß¥Ð¡¼¥Ä¤Î¹âÆ¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤«¤éÓÏ¹¥ÉÊ¤Þ¤ÇÊª²Á¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÖÊª²Á¤¬°Â¤¯¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥Æ¥¤¤ËºÇÅ¬¤Ê¹ñ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¥³¥¹¥È¤ÏÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ØÉÙÍµÁØ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤À¤³¦¤ÎÀÇÀ©¡ÚÂçÍÎ½£¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦ÃæÅì¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÊÔ¡Û¡Ù¤ÎÃø½ñ¤Ç¤¢¤ëÌðÆâ°ì¹¥»á¤¬¡¢Æü·Ï´ë¶È¤Î¿Ê½Ð¾õ¶·¡¢¿Í·ïÈñ¤ä°ÙÂØÆ°¸þ¡¢¤µ¤é¤ËÀÇÀ©Í¥¶ø¤ò´Þ¤à·ÐºÑ´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æü¥¿¥¤·ÐºÑ¸òÎ®¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½ÅÍ×µòÅÀ¡¦¥¿¥¤
³°Ì³¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿2023Ç¯¤ÎÆü·Ï´ë¶È³¤³°µòÅÀ¿ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤ÎµòÅÀ¿ô¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬31,060¤«½ê¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¥¿¥¤¤¬5,956¤«½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¡Ê4,957¡Ë¡¢´Ú¹ñ¡Ê3,003¡Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ê2,394¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥¿¥¤¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ´ë¶È¿Ê½Ð¿ô¤ÇÂè1°Ì¤Î¹ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÎÀ¯¼£Åª°ÂÄêÀ¡¢ÃÏÍýÅªÍ¥°ÌÀ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î¿ÊÅ¸¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¡¦ÅÅµ¡¡¦µ¡³£»º¶È¤òÃæ¿´¤ËÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ´ë¶È¤¬À¸»ºµòÅÀ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¾å¾º¤È±ß°Â¤Ë¤è¤ëÀ¸³è¥³¥¹¥È¤ÎµÞÆ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥¤¤Ï¡ÖÊª²Á¤¬°Â¤¯Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¹ñ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±ß°Â¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¡¼¥Ä¹â¡¢¤µ¤é¤Ë¹ñÆâ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ä³°¿©Èñ¤Ê¤É¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¿ôÉ´±ß¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¥Ó¡¼¥ë¤¬¸½ºß¤Ç¤Ï1,000±ßÁ°¸å¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯º¢¤Ë¤Ï1¥Ð¡¼¥Ä¡áÌó3.4±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï1¥Ð¡¼¥Ä¡áÌó49±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ±ß¤Î¹ØÇãÎÏ¤¬Âç¤¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°ÙÂØÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤äÄ¹´üÂÚºß¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãóºß°÷²ÈÄí¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä´ë¶È¤Î±¿±Ä¥³¥¹¥È¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¤Þ¤ë¿Í·ïÈñ¤È¥¿¥¤¤Î·ÐºÑ¹½Â¤ÊÑ²½
¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤â¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ç¤¹¡£2022Ç¯»þÅÀ¤Î²ÝÄ¹¥¯¥é¥¹¤Î·îµë¡ÊÊÆ¥É¥ë´¹»»¡Ë¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¤Ï1,884¥É¥ë¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î1,567¥É¥ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ê1,650¥É¥ë¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ê1,353¥É¥ë¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ê1,051¥É¥ë¡Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ê1,057¥É¥ë¡Ë¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡Ê885¥É¥ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¥¿¥¤¤Î¿Í·ïÈñ¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¤¤¿å½à¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖÄã¥³¥¹¥ÈÀ¸»ºµòÅÀ¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤«¤é¡¢¥¿¥¤¤Ïº£¤äÃæ½êÆÀ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î·ÐºÑÃÊ³¬¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤ÏÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤È»º¶È¹âÅÙ²½¤òÂ¥¤¹°ìÊý¤Ç¡¢À½Â¤¶ÈÃæ¿´¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤Ï¥³¥¹¥È°µÎÏ¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¼Ò²ñ¤Î¹¤¬¤ê¤È¸½ÃÏ·ÐºÑ¤Ø¤Î´ØÍ¿
2023Ç¯10·î»þÅÀ¤Ç¡¢¥¿¥¤¤ËºßÎ±¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Ï72,308¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¶µ°é¡¦°åÎÅ¡¦½»Âð´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸½ÃÏ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¤¤³¤È¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÆü¥¿¥¤´Ö¤Î¿ÍÅª¸òÎ®¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹±ýÍè¤ÏÂ³¤¯¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³è¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤¬Ä¹´üÂÚºß¼Ô¤ä¿·µ¬ÉëÇ¤¼Ô¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¤ÎÀÇÀ©¤ÈÅê»ñÍ¥¶øÀ©ÅÙ
¥¿¥¤¤ÎË¡¿ÍÀÇÎ¨¤ÏºÇ¹â20¡ó¤Ç¡¢¶áÎÙ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ê22¡ó¡Ë¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ê24¡ó¡Ë¤è¤ê¤âÄã¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤Åê»ñ°Ñ°÷²ñ¡ÊBOI¡Ë¤¬Ç§²Ä¤·¤¿´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñ¾©ÎåË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ë¡¿ÍÀÇ¤¬ºÇÂç15Ç¯´ÖÌÈ½ü¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¡¢¢ÌÈÀÇ´ü´Ö½ªÎ»¸å¤µ¤é¤Ë5Ç¯´Ö¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤¬50¡ó·Ú¸º¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Í¢Æþ´ØÀÇ¤Î¸ºÌÈ¤Ê¤É¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Áí¹çÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¥¿¥¤¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³°¹ñ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅê»ñÀè¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾ ¡½ ¥¿¥¤·ÐºÑ¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«
¥Ð¡¼¥Ä¹â¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤âÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¯¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤ÎÀ§Àµ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥¤·ÐºÑ¤Ï·øÄ´¤Ê»º¶È´ðÈ×¤È³°¹ñÅê»ñ¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÐºÑ¤ÎÄ´À°¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é°ÂÄêÅª¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¾å¾º¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¿·µ¬Åê»ñ¤¬¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤ÉÂ¾¹ñ¤Ø¥·¥Õ¥È¤¹¤ëÆ°¤¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÆü¥¿¥¤·ÐºÑ´Ø·¸¤Ï¡¢°ÙÂØ¤äÊª²Á¤ÎÊÑÆ°¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢µ»½Ñ¶¨ÎÏ¤ä¿Íºà¸òÎ®¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥¿¥¤¤ÎÊª²Á¹âÆ¤È¥Ð¡¼¥Ä¹â¤Ï¡¢ºßÎ±Ë®¿Í¤äÆü·Ï´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÇÀ©Í¥¶ø¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é´Ä¶¤Ê¤É¤Î¶¯¤ß¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¤¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î½ÅÍ×µòÅÀ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¸å¤Ï¡¢·ÐºÑ¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ÈÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¯¶¨ÎÏÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬¡¢Æü¥¿¥¤ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌðÆâ °ì¹¥
¹ñºÝ²ÝÀÇ¸¦µæ½ê
¼óÀÊ¸¦µæ°÷