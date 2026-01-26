¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26 Âè21Àá ¥¢¥é¥Ù¥¹ vs ¥Ù¥Æ¥£¥¹ »î¹ç·ë²Ì
¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè21Àá ¥¢¥é¥Ù¥¹¤È¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î26Æü05:00¤Ë¥á¥ó¥Ç¥£¥½¥íー¥µ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ï¥È¥Ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥ëー¥«¥¹¡¦¥Ü¥¤¥¨¡ÊFW¡Ë¡¢¥«¥ë¥ì¥¹¡¦¥¢¥ìー¥Ë¥ã¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ï¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥«¥ó¥Ö¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥Ö¥Ç¡¦¥¨¥¶¥ë¥º¥ê¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Õ¥©¥ë¥Ê¥ë¥¹¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Î3Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¢¥é¥Ù¥¹¤Î¥ëー¥«¥¹¡¦¥Ü¥¤¥¨¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ó¥»¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¢¥é¥Ù¥¹¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-0¤È¥¢¥é¥Ù¥¹¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î47Ê¬¥¢¥é¥Ù¥¹¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥¤¥Ð¥Ë¥§¥¹¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥È¥Ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
59Ê¬¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ê¥¿¥ó¡ÊDF¡Ë¡¢¥»¥ë¥¸¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥é¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¸¥ç¥ì¥ó¥Æ¡ÊDF¡Ë¡¢¥¨¥»¥¥¨¥ë¡¦¥¢¥Ó¥é¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
72Ê¬¡¢¥¢¥é¥Ù¥¹¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥È¥Ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¸¥ç¥ó¡¦¥°¥ê¥Ç¥£¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
76Ê¬¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Õ¥©¥ë¥Ê¥ë¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥»¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥«¥ó¥Ö¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Í¥ë¥½¥ó¡¦¥Ç¥ª¥Ã¥µ¡ÊMF¡Ë¡¢¥¤¥Ð¥ó¡¦¥³¥é¥ì¥Û¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
83Ê¬¡¢¥¢¥é¥Ù¥¹¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ó¥»¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥²¥Ð¥é¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
90+2Ê¬¡¢¥¢¥é¥Ù¥¹¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥¤¥Ð¥Ë¥§¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥«¥ë¥ì¥¹¡¦¥¢¥ìー¥Ë¥ã¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥Ö¥Ç¡¦¥ì¥Ð¥Ã¥Ï¡ÊFW¡Ë¡¢¥æ¥»¥Õ¡¦¥ì¥±¥Ç¥£¥à¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90+5Ê¬¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Î¥¢¥Ö¥Ç¡¦¥¨¥¶¥ë¥º¥ê¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-1¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥¢¥é¥Ù¥¹¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ï66Ê¬¤Ë¥«¥ë¥ì¥¹¡¦¥¢¥ìー¥Ë¥ã¡ÊMF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ï36Ê¬¤Ë¥Ê¥¿¥ó¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
