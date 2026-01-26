リーグ・アン 25/26の第19節 リールとストラスブールの試合が、1月26日04:45にデカトロン・アリーナ＝スタッド・ピエール・モーロワにて行われた。

リールはマティアス・フェルナンデス（FW）、オリビエ・ジルー（FW）、イーサン・エムバペ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するストラスブールはホアキン・パニチェッリ（FW）、マーシャル・ゴドウ（MF）、フリオ・エンシソ（FW）らが先発に名を連ねた。

25分に試合が動く。ストラスブールのゲラ・ドゥエ（DF）のアシストからホアキン・パニチェッリ（FW）がゴールを決めてストラスブールが先制。

さらに26分ストラスブールが追加点。ホアキン・パニチェッリ（FW）のアシストからフリオ・エンシソ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とストラスブールがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分ストラスブールが追加点。ディエゴ・モレイラ（FW）のアシストからマーシャル・ゴドウ（MF）がヘディングシュートで0-3。3点差となる。

61分、ストラスブールが選手交代を行う。サミル・エルムラベ（MF）からアブドゥル・ウワタラ（MF）に交代した。

69分、リールは同時に2人を交代。アイサ・マンディ（DF）、チアゴ・サントス（DF）に代わりトーマス・ムニエ（DF）、ソリバ・ディアウネ（FW）がピッチに入る。

70分、リールが選手交代を行う。ロマン・ペロー（DF）からカルビン・フェルドンク（DF）に交代した。

72分ストラスブールが追加点。フリオ・エンシソ（FW）のアシストからマーシャル・ゴドウ（MF）がゴールで0-4。4点差となる。

76分、ストラスブールは同時に3人を交代。フリオ・エンシソ（FW）、ディエゴ・モレイラ（FW）、ゲラ・ドゥエ（DF）に代わりセバスティアン・ナナシ（MF）、サミュエル・アモアメヨー（MF）、ラファエル・ルイス（MF）がピッチに入る。

80分、リールが選手交代を行う。オリビエ・ジルー（FW）からフェリックス・コレイア（FW）に交代した。

87分、ストラスブールが選手交代を行う。ホアキン・パニチェッリ（FW）からgessime yassine（MF）に交代した。

87分、リールが選手交代を行う。イーサン・エムバペ（MF）からマリウス・ブロホルム（MF）に交代した。

後半終了間際の90+3分、リールのマリウス・ブロホルム（MF）のアシストからマティアス・フェルナンデス（FW）がゴールを決めて1-4と3点差になる。

以降は試合は動かず、ストラスブールが1-4で勝利した。

なお、リールは36分にアイウブ・ブアディ（MF）、63分にロマン・ペロー（DF）に、またストラスブールは36分にゲラ・ドゥエ（DF）、55分にサミル・エルムラベ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

