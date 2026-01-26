セリエA 25/26の第22節 ローマとＡＣミランの試合が、1月26日04:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ローマはドニエル・マレン（FW）、パウロ・ディバラ（FW）、マティアス・スーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリストフェル・エンクンク（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ＡＣミランは後半の頭から選手交代。アレクシス・サレマーカーズ（MF）からザカリー・アテカメ（DF）に交代した。

59分、ローマが選手交代を行う。クアディオ・コネ（MF）に代わりニッコロ・ピジリ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

62分に試合が動く。ＡＣミランのルカ・モドリッチ（MF）のアシストからコニ・デビンター（DF）がヘディングシュートを決めてＡＣミランが先制。

69分、ＡＣミランは同時に2人を交代。ラファエル・レオン（FW）、クリストフェル・エンクンク（FW）に代わりニクラス・フュルクルク（FW）、クリスチャン・プリシック（FW）がピッチに入る。

69分、ローマは同時に2人を交代。パウロ・ディバラ（FW）、ドニエル・マレン（FW）に代わりロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、ロビニオ・バズ（FW）がピッチに入る。

74分ローマが同点に追いつく。ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ＡＣミランは51分にアドリアン・ラビオ（MF）、55分にザカリー・アテカメ（DF）、70分にルカ・モドリッチ（MF）、74分にマイク・メニャン（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

