ブンデスリーガ 25/26の第19節 フライブルクとケルンの試合が、1月26日01:30にオイローパ・パルク・シュタディオンにて行われた。

フライブルクは鈴木 唯人（MF）、イゴール・マタノビッチ（FW）、デリー・シェアハント（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するケルンはマリウス・ビュルター（FW）、ラグナル・アヘ（FW）、リントン・マイナ（MF）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。フライブルクの選手によるオウンゴールによりケルンが先制。

しかし、11分フライブルクが同点に追いつく。鈴木 唯人（MF）のアシストからデリー・シェアハント（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに44分フライブルクが逆転。マティアス・ギンター（DF）のアシストからイゴール・マタノビッチ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とフライブルクがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。フライブルクが2-1で勝利した。

なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）はフル出場した。

2026-01-26 03:30:34 更新