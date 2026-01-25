1月24日、トーク番組『サバンナ高橋の、サウナの神さま』（TOKYO MX）が放送され、前回放送に引き続き、タレントの小島瑠璃子がゲストに登場。夫の死について言及し、話題となっている。

「サウナ好きで知られるサバンナ・高橋茂雄さんがメインとなり、各界のトップランナーをサウナに迎え入れるという番組です。高橋さんが、ゲストの「人生のターニングポイント」を人生の“ととのった”瞬間として、話を聞いていきます。小島さんは、2回連続での出演となりました。2年半の休業を経て、2025年10月から活動を再開した彼女にとって、再始動後初のトーク番組出演でした」（テレビ局関係者）

今回は、風呂場でのトークからスタート。かつて2人が共演していた番組の裏話や、小島の幼少期から芸能界入りしたころまでのことが振り返られた。そして、2025年2月に自宅マンションで倒れ、亡くなった小島の夫についても言及した。

「小島さんは仕事の再開時期について『夫が亡くなるっていうことがなければ、いまのタイミングじゃなかったかもしれない』と、夫の死が再始動のきっかけにもなったことを告白しました。また『子どもを1人で育てていく、そのときにお仕事としてできることがあって、求めてもらえるんだったら、ゴタゴタ言わずまっすぐやる』と、覚悟を持っていることも明かしました。

さらに、自分のためだけでは動けないとしたうえで、『これからの人生、もう1回がんばってって言ってくれる、家族と息子の存在。もしかしたら、厳しいことが待ってるかもしれないけど、やろうと。このプレッシャーが生きてる感じ』と、家族の存在が力になっていることも語っていました」（同前）

公の場で、これまでの心境を語った小島。2025年10月に、自身が代表を務める個人事務所・株式会社USAGIを設立し、活動を再開した。その後、1月3日にはInstagramで、1月19日から31日の間、東京・赤坂でお茶専門店を期間限定でオープンすることを明かしている。完全予約制となっていた今回の専門店のスタートは、かなり好調だと芸能プロ関係者は指摘する。

「専門店では、複数のお茶や食事との組み合わせのコースを提供し、金額は1万円ほどの内容でした。小島さんもお店に立つと告知されており、現在は31日まで、すべての日程の予約が完売しています。覚悟を決めた小島さんは、いいスタートダッシュを切れたようです」

再出発をした小島の活躍は今後も注目されそうだ。