意外と知らない「儲けの方程式」とは？新商品開発に前のめりな社長が見落としがちな“儲かる会社”の鉄則

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「なぜ、新商品に手を出す会社は潰れるのか？アンゾフに学ぶ、最も成功確率が高い“儲けの方程式”を教えます。」と題した動画を公開。多くの社長が陥りがちな経営の罠と、会社を儲けさせるための普遍的な方程式について解説した。

動画の冒頭で、マーケティング侍のりゅう先生は「会社を儲けさせるためにはある“方程式”が存在する」と語る。それは「会社を太らせてから引き締める」という非常にシンプルなものだ。しかし、多くの経営者はこの順番を逆に捉え、「逆をやって失敗してしまう」と警鐘を鳴らす。

りゅう先生によると、「会社を太らせる」とは売上、すなわち顧客を作ること。「引き締める」とは利益を作ることだという。「売上を作ることはまず最優先順位」「売上の源泉であるお客様を作らないと、どんな利益改善をしても会社を儲けることは難しい」と述べ、まずはトップラインである売上を伸ばすことに注力すべきだと強調した。

この考えは、経営学の父と称されるピーター・ドラッカーも提唱しているという。りゅう先生は、「企業の第一の目的は『顧客の創造』である」「利益は結果であり、原因ではない。利益から入ると経営を誤る」といったドラッカーの言葉を引用し、売上の源泉となる顧客獲得の重要性を説いた。

その上で、具体的な戦略として「アンゾフの成長マトリクス」を紹介。これは「製品」と「市場」をそれぞれ「既存」と「新規」に分け、4つの成長戦略を考えるフレームワークだ。りゅう先生は、最も成功確率が高いのは「既存商品」を「既存市場」でさらに売っていく「市場浸透戦略」であると解説。一方で、中小企業が最もやってはいけないのが、「新商品」を「新市場」に投入する「多角化戦略」だと指摘した。これは変数（リスク）が2つになるため、「一番失敗しやすいし、危険だ」と断言した。

記事の締めくくりとして、りゅう先生は改めて「まず『太らせる』、つまり売上を最大化し、その後に『引き締める』、つまり利益体質へと変えていく」という順番の重要性を訴えた。自社の現状がどちらのフェーズにあるのかを正しく見極めることが、成功への第一歩となるだろう。