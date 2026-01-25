¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶ ¶ä²Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×À©ºî·èÄê¡ªÌîÂô²í»Ò¡¢¥Ù¥¸¡¼¥¿¤ËËÜ²»¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤À¤«¤é¡×
À¼Í¥¤ÎÌîÂô²í»Ò¤¬25Æü¡¢¡ÖDRAGON BALL¡×40¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¾þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë ¥²¥ó¥¥À¥Þ¥Ä¥ê¡Ù¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ËÆâ¡Ø¿·Å¸³«Ä¶È¯É½¡ª¥²¥ó¥¥À¥¹¥Æ¡¼¥¸ Part1¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶ ¶ä²Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡ÙÀ©ºî·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï2015Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë Ä¶¡Ù¤Î±§Ãè¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÊÔ¤ÎÂ³¤¤ÎÊª¸ì¡£Ì¡²è¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë Ä¶¡Ù¤Ç¤Ï¶ä²Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¼ü¿ÍÊÔ¤È¤·¤Æ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸øÂ¹¸ç¶õ¤È¥Ù¥¸¡¼¥¿¤¬¶ä²Ï¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¶ä²Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÂâ¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¶¯Å¨¡¦À±¶ô¤¤¤Î¥â¥í¤ÈÄ¶¥¹¥±¡¼¥ë¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£ËÜºî¤ÎÀ©ºî·èÄê¤ò¤³¤Î¾ì¤ÇÃÎ¤Ã¤¿ÌîÂô²í»Ò¤Ï¶Ã¤¤ÎÍÍ»Ò¡£¹¹¤Ë¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ç¶õ¤È¥Ù¥¸¡¼¥¿¤¬ÊÂ¤Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡Ö¥Ù¥¸¡¼¥¿¤µ¤ó¤Ï¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤À¤«¤éÆ¬¤Ë¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ä¤¤¤Ê¤¤ãº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢°ËÆ£Íø¿Ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò»Ê²ñ¤Ë¡¢DRAGON BALL ¥·¥ê¡¼¥º ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼°ËÇ½¾¼É×»á¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£