＜もう図々しい＞小学生の姪が「デパコスちょうだい」と言ったけどあげませんでした。問題ないよね？
女の子がメイクに興味を持ち、大人がしているように自分もアイシャドウやリップをつけたいと思うこともあるでしょう。メイクによって自分が変われると思うと、ワクワクするものですね。ママスタコミュニティのあるママの姪も、メイクに興味津々のようですが、なんだか納得できないことがあったようです。
『小2の姪がコスメの雑誌を持ってきて、「おばさん、これ持っている？」と聞いてきました。デパートコスメ（デパコス）の商品は複数持っているので「持っているよ」と言ったら、「じゃあ、それちょうだい」と言いました。親戚は「1個ぐらいあげたら？」と言いますが、どうして私が姪にあげないといけないのかわからなかったので、あげませんでした。これは私が悪いですか？』
姪っ子のワガママ？いえ親が一番悪い！
『おしゃれをしたい姪の気持ちもわかるけれど、デパコスは高いし、子どもの肌に合うかわからない。親が言い聞かせないとダメでしょう』
『今の子はYouTubeなどでメイク動画を観ることもあるから、高くても欲しがるよね。親が止めないのが一番悪い』
子どもが親以外の人に何かをねだっているときは、まずは親が注意をするのが筋ではないでしょうか。今回は姪が欲しがったのはデパコスで、それなりにお値段もしますし、投稿者さんが大事に使っているものでしょう。もちろん、欲しがるものの価格に関わらず、誰かに「ちょうだい」と言えばなんでも手に入るわけではありませんね。もし姪がそう思っているならば、教えたほうがいいかもしれません。
子どもにいい顔しようとする親戚にもイラっとする
『デパコスは、小2の子どもに何個もあげるような値段でもないと思うんだけれど？』
『値段も知らないくせに、子どもにいい顔しようとする親戚なんて無視でいいよ』
デパコスを欲しがる姪の背中を押すようにして、親戚は「あげたらいい」というようなことを言っています。その親戚はデパコスの価格を知っているのでしょうか。子どもの前でいい人ぶっているのかもしれませんが、あまりにも無責任と思えてしまいますね。それならば親戚が自分で買ってあげればいい話！ 投稿者さんがモヤモヤした気持ちも理解できますね。
『小学生でコスメを親が可なのか不可なのかわからないのに、勝手にできないでしょ？ 親戚には、「私にはそこまで無責任なことはできないよ」と牽制して終わり』
また姪の親が化粧を許可しているのかどうかもわかりません。子どもの肌への影響を考えてメイクを禁止しているかもしれませんし、許可なくコスメをあげると親と投稿者さんの関係にも影響が出てくるでしょう。親戚にはそのような理由を話し、無責任なことはできないとキッパリと伝えるのもよさそうですね。
子どものおねだりをうまくかわすには？
『「コスメはお母さんに買ってもらってね」としか言えない』
『「使っているからあげられないよ」「子ども向けではないし、肌に合ったものを親に買ってもらいなさい」と言うかな』
他のママたちからの意見を踏まえると、投稿者さんが姪のおねだりを断ったのは妥当な判断といえそうです。子どもに欲しいものがあるならば、親に相談するのが先でしょう。今回はコスメアイテムですから、子どもが使えるものかもわかりません。それに親がメイクを許可していない可能性もあるので、ますます無断であげることはできませんね。
親戚の子どもなどにおねだりをされた場合には、「ママに買ってもらって」と伝えるのが有効な返しになりそうです。この先も同じようなことが起きるかもしれません。投稿者さんがあげてもいいと思えるものならよいでしょうが、それでも親に相談するように伝えること。それでうまくかわすことができるのではないでしょうか。