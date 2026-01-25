¥È¥è¥¿¡Ö¥Î¥¢¡ÈSUV¥â¥Ç¥ë¡É¡×¤ËÃíÌÜ¡ª ¹õ¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡ß¥´¥Ä¥´¥Ä¥¿¥¤¥äÁõÃå¤Ç¥¿¥Õ´¶¥¢¥Ã¥×¡ª ¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤¬¤á¤Á¤ã¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¡Ö²¦Æ»¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×CORDE by¥«¥¹¥¿¥à¤È¤Ï¡ª
¥È¥è¥¿¡Ö¥Î¥¢¡ÈSUV¥â¥Ç¥ë¡É¡×¤ËÃíÌÜ¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¥Î¥¢¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¡¦¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î·ÏÉè¤ÏÁ°¿È¤Î¡Ö¥¿¥¦¥ó¥¨¡¼¥¹¡¦¥Î¥¢¡×¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¡¢ÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¥Î¥¢¡ÈSUV¥â¥Ç¥ë¡É¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡Äã¤¤¾²Àß·×¤Ë¤è¤ë¾è¤ê¹ß¤ê¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ä¹¡¹¤È¤·¤¿¼¼Æâ¡¢¤½¤·¤Æ³¹Ãæ¤Ç¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÂ¿ºÌ¤Ê¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²¦Æ»¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¸ÄÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¥È¥è¥¿¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥È¥è¥¿¡¦¥³¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥×¥í¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCORDE by¡Ê¥³¡¼¥Ç¥Ð¥¤¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï2023Ç¯2·î¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¹¥¤ß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÏÆ°¡£´ûÀ®¤Î¿·¼Ö¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²þÂ¤¼Ö¤È¤â°Û¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥É¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄÌ¤¸¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ëË¤«¤Ê¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÔ»Ô¡ÊURBAN¡Ë¤È¼«Á³¡ÊNATURE¡Ë¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¡Ö¥Î¥¢ ¥¢¡¼¥Ð¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡ÊURBANATURE¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤Î¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖRenoca¡Ê¥ê¥Î¥«¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï2014Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿3ÂåÌÜ¡Ê80·Ï¡Ë¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ä¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀº×û¤ÊÉ½¾ð¤Ë°ì¿·¡£Â¸µ¤Ë¤ÏSUV¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤¤¥ª¡¼¥ë¥Æ¥ì¡¼¥ó¥¿¥¤¥ä¤È¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¿¥Õ¤Ê°õ¾Ý¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥°¥ê¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¡¢ÆâÁõ¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ë±Ç¤¨¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥¥ã¥á¥ë¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÃæ¸Å¼ÖÂå¶â¤ËCORDE by¤ÎÉ¸½à¥«¥¹¥¿¥àÈñÍÑ124Ëü1570±ß¡¢¤µ¤é¤ËÅÉÁõÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊä½¤Èñ¤ä½ôÈñÍÑ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¶â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±ÍÍ¤Ë·»Äï¼Ö¤Î¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼ ¥¢¡¼¥Ð¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡×¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡CORDE by¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¤µ¤ì¤¿¥Î¥¢¡¦¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Ï¥È¥è¥¿¤Î»ØÄêÈÎÇäÅ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¸Å¼Ö¤Î¼ÂÍÑÀ¤È¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£