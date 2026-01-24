【大雪速報】25日にかけ再びピークへ、交通障害に厳重警戒を 週末の天気と今後の見通し
気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【警報級】25日にかけて2回目の大雪ピーク 交通障害に警戒を」と題した動画を公開。24日から25日にかけて寒気の強さがピークを迎えるとして、大雪による交通障害などへの厳重な警戒を呼びかけた。
動画の冒頭、松浦氏は日本海側を中心に雪が降り続いている現状をレーダー映像で解説。特に北陸や東海地方でまとまった雪雲がかかっているほか、24日11時までの24時間降雪量が岐阜県や福井県の一部で60センチを超えるなど、すでに大雪となっていることを示した。
今後の見通しとして、24日夜から冬型の気圧配置が再び強まり、寒気が流れ込みやすい状況が続くと説明。特に24日夜から25日にかけては、日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）が石川県、福井県、岐阜県付近に停滞する見込みである。これにより、周辺地域では局地的に雪が強まり、平地でも「ドカ雪」となるおそれがあると指摘した。
気象庁が発表した25日6時までの24時間予想降雪量では、多いところで北陸・東海地方で80センチ、東北地方で70センチ、関東甲信地方で60センチに達する見込みである。さらに26日6時までの24時間でも、東北地方で70センチ、北海道、関東甲信、北陸、近畿地方で50センチの降雪が予想されている。
大雪警報の可能性についても言及しており、特に山形県、長野県、岐阜県では警報級となる可能性が「高い」とされている。また、新潟県や福井県など北陸地方でも25日にかけて警報級の可能性があるため、不要不急の外出を避け、交通情報に注意するよう呼びかけている。この大雪のピークは25日まで続く見込みだ。
