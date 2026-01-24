【mofusand】初のクロスステッチ・パートワーク『mofusand クロスステッチ』創刊！
イラストレーター「ぢゅの」が手がける人気キャラクター『mofusand』をモチーフにしたクロスステッチのパートワークシリーズ『mofusand クロスステッチ』が、2026年2月18日に創刊する。
『mofusand（モフサンド）』は、イラストレーター・ぢゅの が描く、ちょっぴりシュールで可愛いにゃんこたちの作品です。にゃんこがサメの着ぐるみを着た「サメにゃん」や、エビフライをかぶった「えびにゃん」など、InstagramやX（旧Twitter）、LINEスタンプといったSNSを中心に、国内外の幅広い層から大きな注目を集めている。
そんなかわいい『mofusand』のキャラクターを刺しながら、クロスステッチの基本テクニックを学び、最終的にはオリジナルサンプラー作品を完成させることができるシリーズが創刊。
近年、手を動かしながら没頭できる「クラフト系ホビー」への関心が高まる中、クロスステッチは初心者でも始めやすく、完成の達成感が得られる手芸として注目されている。
本シリーズでは、SNSを中心に高い人気を誇る『mofusand』の世界観を、クロスステッチという ”手仕事” で表現することで、手芸初心者からキャラクターファンまで幅広く楽しめる内容として企画された。
必要な材料は付属するので、その日から始めることができます。少しずつ作品を仕上げることで、自然とクロスステッチの技法が身につく。
マガジンではサンプラー制作だけでなく、トートバッグや巾着、クッションなどの小物作品、
アートギャラリー、文字とふち飾りの図案なども紹介。集めるほどに、自分だけの作品集が完成していく。
刺し方の解説は誌面に加え、WEBサイトで写真や動画による解説も公開。
スマートフォンやタブレットでも確認でき、初心者でも安心して取り組める。
定期購読を申し込んだ方には、mofusandオリジナルデザインのクロスステッチキットや、収納ボックス、額縁、缶型ピンクッションをご用意。完成した作品を、より楽しく飾ることができる。
（C）mofusand
