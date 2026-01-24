コロッケに『ヨーグルト』ってアリ？12人産んだ助産師が教える、いつもの味が劇的に変わる”隠し味”テクニック
12人産んだ助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネルで「【大家族ごはん】大量コロッケ10人前を作りました。大家族」と題した動画を公開。子どもたちに大人気の定番メニュー、コロッケを大家族向けに大量に作る様子を紹介し、その中で使えるユニークな調理のコツやアレンジレシピを披露した。
HISAKOさんのコロッケ作りの特徴は、その調理法にある。まず、メインとなるじゃがいもは茹で時間を短縮するため薄めにカット。人参は「皮に栄養がある」という理由から、皮を剥かずにそのままみじん切りにするのがポイントだと説明した。これにより、時短と栄養摂取を両立できるという。
調理の核心となるのが、具材の味付けだ。合い挽き肉と野菜を炒めた後、隠し味として加えたのはなんと「ヨーグルト」。HISAKOさんは「生クリームや練乳を入れると美味しくなるが、なければヨーグルトでOK」と語り、乳製品を加えることで、コロッケが驚くほどクリーミーな仕上がりになると解説した。さらに、成形の際には中にうずらの卵を入れることで、子どもたちが喜ぶ「宝物」のような一品に仕上げた。
また、動画では余った食材を有効活用するアレンジレシピも紹介。コロッケ作りの過程で余った小麦粉や卵、パン粉と、前日の残り物だというハッシュドビーフ、そしてご飯とチーズを混ぜ合わせ、「ライスコロッケ」を作るアイデアを披露した。ハッシュドビーフだけでは味が薄まるため、ケチャップとソースで味を調えるのがコツだという。
定番の家庭料理であるコロッケも、ちょっとした工夫で新しい味わいになり、残り物が絶品アレンジメニューに生まれ変わる。春休みなど、子どものお昼ご飯に悩んだ際に試してみてはいかがだろうか。
