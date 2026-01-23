¹áÀî¸©¤Î¸øÎ©¹â¹»Æþ»î¡¡¼«¸Ê¿äÁ¦ÁªÈ´¤Î½Ð´ê¼Ô¿ô¤Þ¤È¤Þ¤ë¡¡Á´ÂÎ¤ÎÇÜÎ¨¤Ï1.87ÇÜ¤ÇÁ°¤ÎÇ¯¤ò²¼²ó¤ë
¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¡¡¹áÀî¸©¤Î¸©Î©¹â¹»¤Ç2·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼«¸Ê¿äÁ¦ÁªÈ´Æþ»î¤Î½Ð´ê¼Ô¿ô¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤ÎÇÜÎ¨¤Ï1.87ÇÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼«¸Ê¿äÁ¦ÁªÈ´Æþ»î¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸©Î©¹â¹»¤Ï26¹»¤ÇÄê°÷¤Ï1435¿Í°ÊÆâ¤Ç¤¹¡£23Æü¸á¸å4»þ¤ËÆþ³Ø´ê½ñ¤ÎÄó½Ð¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢·×2690¿Í¤¬½Ð´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å¸Â¤Î1435¿Í¤òÆþ³ØÄê°÷¤È¤¹¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇÜÎ¨¤Ï1.87ÇÜ¤Ç¤·¤¿¡£Á°¤ÎÇ¯¤ò0.16¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÜÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ïºä½Ð¹â¹»¤ÎÉáÄÌ²Ê¤Ç5.55ÇÜ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÏÇÜÎ¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Î¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤äÊç½¸Äê°÷¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£