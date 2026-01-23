³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖAQUOS R10 SH-M31¡×¤ò1·î23Æü¤ËÈÎÇä³«»Ï¡ª²Á³Ê¤Ï10Ëü9990±ß¡£ºÇÂç1Ëü6Àé¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤â
|¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖSHARP AQUOS R10¡×¤¬³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤«¤é¤âÈ¯Çä¡ª
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï23Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMNO¡Ë¤È¤·¤Æ¼«¼Ò²óÀþ¡Ê°Ê²¼¡¢³ÚÅ·²óÀþ¡Ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë³ÚÅ·²óÀþÂÐ±þÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë5GÂÐ±þ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖAQUOS R10¡×¡ÊSharpÀ½¡Ë¤ò2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë9»þ¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì¸þ¤±¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖSIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¡Ë¡ÖAQUOS R10¡Ê·¿ÈÖ¡§SH-M31¡Ë¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
²Á³Ê¤¬109,990±ß¡ÊÊ¬³ä¤Ç¤Ï4,604±ß¡Ü4,582±ß¡¿·î¡ß23²ó¤Þ¤¿¤Ï2,313±ß¡Ü2,291±ß¡¿·î¡ß47²ó¡Ë¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¡ÊMNP¡Ë¤Ë¤ÆRakutenºÇ¶¯¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç6,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢½é¤á¤ÆRakutenºÇ¶¯¥×¥é¥ó¤ò·ÀÌó¤¹¤ë¤È10,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢¹ç·×ºÇÂç16,000¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ç¼Â»ÜÉéÃ´³Û93,990±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¹¥Þ¥Û²¼¼è¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢AQUOS R6¡Ê¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¡¢128GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ê¤é5,840±ß¤¬³ä¤ê°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
AQUOS R10¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖAQUOS R¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·µ¡¼ï¤Ç¡¢2020Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Leica Camera¡Ê°Ê²¼¡¢¥é¥¤¥«¡Ë¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥«¥á¥éµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½éÂå¡ÖAQUOS R6¡×¤äÂè2ÃÆ¡ÖAQUOS R7¡×¡¢Âè3ÃÆ¡ÖAQUOS R8¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾å°Ìµ¡¡ÖAQUOS R8 pro¡×¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Î¥á¥¤¥ó¥»¥ó¥µ¡¼¤¬1·¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢AQUOS R10¤Ç¤ÏÁ°µ¡¼ï¡ÖAQUOS R9¡×¤äAQUOS R8¤ÈÆ±¤¸¤¯1¡¿1.55·¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¤Ïºòµ¨¤è¤êAQUOS¥Ö¥é¥ó¥É¤òºþ¿·¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î»°Âð°ìÀ®»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡Ömiyake design¡×´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë°ì¿·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢AQUOS R10¤Ç¤â¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³°´Ñ¤Ï¥ê¥¢¥«¥á¥é¤ò°Ï¤¦±ß¤Ç¤â»Í³Ñ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡È¼«Í³¶ÊÀþ¡É¤ÈÉÔÂ·¤¤¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë²èÌÌ¤Ï¶¯²½¥¬¥é¥¹¡ÖGorilla Glass 5¡×¡ÊCorningÀ½¡Ë¡¢ÇØÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¶¯²½¥¬¥é¥¹¡ÖGorilla Glass Victus 2¡×¡ÊCorningÀ½¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÀ¸ºà¥¢¥ë¥ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ³ê¤é¤«¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Ç¡¢¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´ÃÏÎÉ¤¯¡¢Èþ¤·¤µ¤È´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎ¿§¤Ï¤Û¤Î¤«¤Ë²¹¤«¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¾å¼Á¤ÊÇò¿§¤Î¡ÖCashmere White¡×¡¢Éý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÆëÀ÷¤à·Ú¤ä¤«¤Ê¹õ¿§¤Î¡ÖCharcoal Black¡×¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÌÀ¤ë¤¤ÇöÃã¿§¤Î¡ÖTrench Beige¡×¤Î3¿§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç¤ÏCashmere White¤Èharcoal Black¤Î2¿§¤Î¤ß¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó156¡ß75¡ß8.9mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó197g¡£¤µ¤é¤ËËÉ¿å¡ÊIPX5¡¦IPX8½àµò¡Ë¤äËÉ¿Ð¡ÊIP6X½àµò¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊÆ·³Ä´Ã£´ð½à¡ÖMIL-STD-810¡×½àµò¤ÎÂÑ¾×·â¤äÂÑ¿¶Æ°¡¢¹â²¹¡¢Äã²¹¡¢É¹·ë¡¢Äã°µ¤Ê¤É¤Î16¹àÌÜ¤ÎÂÑÀÇ½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë½ü¶Ý¥·¡¼¥È¤Ç¤Î¿¡¤¼è¤ê¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥á¥é¤Ï°Ê²¼¤Î¹½À®¤Ç¡¢²è¼Á¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖProPix pro¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Âç·¿¤Î1¡¿1.55·¿¤ÎÌó5030Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¤ÈÌó5030Ëü²èÁÇCMOS¡¿Ä¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¹½À®¤Ç¡¢¥ì¥ó¥º¤Ï¥é¥¤¥«´Æ½¤¤Î¡Ö¥Ø¥¯¥È¡¼¥ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ë¼þ°Ï¤Î¸÷¤òÂ¬Äê¤¹¤ë14ch¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¼Æâ¾ÈÌÀ²¼¤Ê¤É¿§Ì£¤ÎÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡È¸«¤¿¤Þ¤Þ¡É¤Ë¶á¤¤¼«Á³¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¼Ì¿¿¤ò»Ä¤»¡¢¸÷³Ø¼°¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¡ÊOIS¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ°Å½ê¤Ç¤â¥Ö¥ì¤òÍÞ¤¨¤Æ»£±Æ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°Å¤¤ÉôÊ¬¤Î¥Î¥¤¥º¤òÄã¸º¤¹¤ë²èÁü½èÍýµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ±¤ä¥é¥¤¥È¤Îµ±¤¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤¿¤»¤¿Èþ¤·¤¤Ìë·Ê¤ò»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡ä
¡¦Ìó5030Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿2.8·¿¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.2¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥23mmÁêÅö¡¢²è³Ñ84¡ë¡Ë
¡ã¥ê¥¢¥«¥á¥é¡ä
¡¦Ìó5030Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿1.55·¿¡Ë¡Ü¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF1.9¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥23mÁêÅö¡¢²è³Ñ84¡ë¡¢OIS¡Ë
¡¦Ìó5030Ëü²èÁÇCMOS¡Ê1¡¿2.5·¿¡Ë¡ÜÄ¶¹³Ñ¡¦¥Þ¥¯¥í¥ì¥ó¥º¡ÊF2.2¡¢¾ÇÅÀµ÷Î¥13mmÁêÅö¡¢²è³Ñ122¡ë¡Ë
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤ÏÌó6.5¥¤¥ó¥ÁFHD+¡Ê1080¡ß2340¥É¥Ã¥È¡ËÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ª¤è¤ÓQualcommÀ½¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¡ÖSnapdragon 7+ Gen 3 Mobile Platform¡×¡¢12GBÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¡¢256GBÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢microSDXC¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡ÊºÇÂç2TB¡Ë¡¢5000mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢USB Type-CÃ¼»Ò¡ÊUSB3.2 Gen1¡Ë¡¢Wi-Fi 7¡¢Bluetooth 5.4¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¡¢NTC Type A¡¿B¡¢UWB¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥ó¥ÉA-GNSS¡Ë¡¢²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¾ÈÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ó¥Ñ¥¹¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¤Ê¤É¡£
·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï5G NRÊý¼°¤ÎSub6¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÂÐ±þ¼þÇÈ¿ôÂÓ¤ÏNTT¥É¥³¥âÈÇ¤Ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SIM¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¥¹¥í¥Ã¥È¤¬1¤Ä¤ÈeSIM¤Î¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¥Ç¥å¥¢¥ëVoLTE¡ÊDSDV¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OS¤ÏAndroid 15¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆÈ¼«¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡ÖAQUOS UX 15¡×¡ÊVersion 15.0.001¡Ë¤ò¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯ÇäÆü¤«¤éºÇÂç3²ó¤ÎOS¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÈºÇÂç5Ç¯¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¹´ü´Ö°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï¡Ø¥·¥ã¡¼¥×¡¢¥é¥¤¥«´Æ½¤¥«¥á¥éÅëºÜ¤Î¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖAQUOS R10¡×¤òÈ¯É½¡ªÆüËÜ¤Ç¤Ï¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤äNTT¥É¥³¥âÈÇ¡¢SoftBankÈÇ¤¬7·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä - S-MAX¡Ù¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5G NR: n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 38, 39, 40, 41(AXGP), 42, 66
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
|À½ÉÊÌ¾¡ÊÆÉ¤ßÊý¡Ë
|AQUOS R10¡Ê¥¢¥¯¥ª¥¹ ¥¢¡¼¥ë¥Æ¥ó¡Ë
|·¿ÈÖ
|SH-M31
|¥µ¥¤¥º
|Ìó156¡ß75¡ß8.9mm¡ÊÆÍµ¯Éô½ü¤¯¡Ë
|¼ÁÎÌ
|Ìó197g
|ËÜÂÎ¿§
|Cashmere White¡¢Charcoal Black
|¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
|6.5¥¤¥ó¥ÁFHD+¡Ê1080¡ß2340¥É¥Ã¥È¡Ë
Íµ¡EL¡ÖPro IGZO OLED¡×
|HDRÉ½¼¨
|¡û
|¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë
|Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Mobile Platform
|CPU
|¥ª¥¯¥¿¥³¥¢¡Ê2.8GHz¡ß1¡Ü2.6GHz¡ß4¡Ü1.9GHz¡ß3¡Ë
|GPU
|Adreno 732¡ÊºÇÂç950MHz¡Ë
|ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë
|12GB¡ÊLPDDR5X¡Ë
|ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸
|256GB¡¢512GB¡ÊUFS 4.0¡Ë
|³°Éô¥¹¥È¥ì¡¼¥¸
|microSD¡¿microSDHC¡¿microSDXC¡ÊºÇÂç2TB¡Ë
|¥ê¥¢¥«¥á¥é
|Ìó5030Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥«¥á¥é¡ÊF1.9¡Ë
Ìó5030Ëü²èÁÇCMOS¡¿Ä¶¹³Ñ¥«¥á¥é¡ÊF2.2¡Ë
|¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é
|Ìó5030Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.2¡Ë
|¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ
|5000mAh¡Ê¼è³°ÉÔ²Ä¡Ë
|ÀÜÂ³Ã¼»Ò
|USB Type-C
|¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ
|¡¼
|Ï¢Â³ÂÔ¼õ»þ´Ö¡ÊÀÅ»ß»þ¡Ë¡Î4G¡ÊLTE¡Ë¡Ï
|Ìó800»þ´Ö
|Ï¢Â³ÄÌÏÃ»þ´Ö¡ÎVoLTE¡ÊHD+¡Ë¡Ï
|Ìó2940Ê¬
|½¼ÅÅ»þ´Ö
|Ìó110Ê¬¡ÊµÞÂ®½¼ÅÅÂÐ±þ½¼ÅÅ´ï»ÈÍÑ»þ¡Ë
|À¸ÂÎÇ§¾Ú
|¡û¡Ê´é¡¢»ØÌæ¡Ë
|ËÉ¿å¡¿ËÉ¿Ð¡¿ÂÑ¾×·â
|¡û¡ÊIPX5¡¢IPX8¡Ë¡¿¡û¡ÊIP6X¡Ë¡¿¡û¡ÊMIL-STD-810G¡Ë
|¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡¿NFC¡Ë
|¡û¡¿¡û
|¥ï¥ó¥»¥°¡¿¥Õ¥ë¥»¥°
|¡¼¡¿¡¼
|¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»
|¡û
|¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°Æ±»þÀÜÂ³¿ô¡ÎWi-Fi¡¿USB¡¿Bluetooth¡Ï
|10Âæ¡¿1Âæ¡¿4Âæ
|ÌµÀþLAN¡ÊWi-Fi¡Ë
|IEEE802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac¡¿ax¡¿be½àµò¡Ê2.4GHz¡¢5GHz¡¢6GHz¡Ë
|Bluetooth
|Version 5.4
|ºÇÂçÄÌ¿®Â®ÅÙ¡Ê5G¡Ë¡Î¼õ¿®»þ¡¿Á÷¿®»þ¡Ï
|2.14Gbps¡¿218Mbps
|VoLTE¡¿VoLTE¡ÊHD+¡Ë
|¡û¡¿¡û
|SIM
|nanoSIM¥«¡¼¥É¡ÜeSIM¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¡Ë
|OS
|Android 15
|¥á¡¼¥«¡¼
|¥·¥ã¡¼¥×
