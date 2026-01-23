フロントフェイスを強調するオプション

日産は2025年12月18日、マイナーチェンジを加えた新型「セレナ」を2026年2月中旬に発売すると発表しました。

セレナは、日産自動車が1991年から製造・販売を手掛けているミニバンで、現行モデルは2022年に発売された6代目となっています。

初代から一貫して「BIG」「EASY」「FUN」というコンセプトを継承しており、広々とした室内空間と高い利便性、長距離のドライブでも楽しい時間が過ごせる快適性からファミリー層を中心に支持を集めています。

そんなセレナが35周年を迎える2026年に登場するマイナーチェンジモデルでは、「LUXION（ルキシオン）」と「ハイウェイスターV」のエクステリアデザインを刷新。基本デザインはそのままに、フロントグリルの形状変更、新デザインのアルミホイールを採用しています。

また、「LUXION」には次世代素材「テーラーフィット」を採用したシートなどの専用インテリアも用意され、ボディカラーに全グレード共通で「ムーンボウブルー」「アクアミント」「ディープオーシャンブルー」の3色を新たに設定しました。

セレナとして初採用となるメーカーオプション「NissanConnectインフォテインメントシステム」、ドアの施錠やハザードランプの消し忘れなどを通知する「し忘れアラート」などのサポートシステムのほか、「3Dビュー」「フロントワイドビュー」「両サイドミラークローズドビュー」に対応した運転支援システム「インテリジェントアラウンドビューモニター」を採用します。

そんな新型セレナを、より洗練されたイルミネーションやアクセサリーで、こだわりのスタイルに仕上げるパッケージが「フロントダイナミックパック」です。

ベースとなるグレードは「ハイウェイスター」と「LUXION」で、「フロントバンパーイルミネーション」「フロントグリルイルミネーション」「フロントプロテクター」で構成されています。

フロントバンパーイルミネーションは、フロントバンパーにある三角形のスペースにくの字型のイルミネーションを追加するもので、フロントフェイスをワイド＆ローに強調して存在感を際立てます。価格は仕様によって異なり、6万2150円（以下、取付費、消費税込）から。

フロントグリルイルミネーションは、刷新されたフロントグリルの両サイドに2本ずつラインを追加するように設置され、LEDアクセントランプと一体となって、シャープな印象に仕立てます。価格は仕様によって異なり、5万3510円から。

そして、存在感を強調してスポーティな印象を高めるフロントプロテクターは、ハイウェイスター用はダークサテン塗装の可飾部に「SERENA」の立体ロゴ入り、LUXION用は光輝シルバー塗装の可飾部に「LUXION」の立体ロゴがあしらわれます。価格はどちらも7万7400円です。

各パーツをまとめると合計19万3060円からとなりますが、フロントダイナミックパックとしての価格は18万190円からとなっており、パッケージで購入すると約1万3000円程度お得に購入、取り付け可能。プロパイロットパーキングの有無など、モデルごとの仕様によって価格が異なる点に注意が必要です。