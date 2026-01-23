去年の大みそかに、茨城県水戸市で、ネイリストの女性が殺害された事件で、女性の自宅にあったぬいぐるみから、位置情報がわかる発信機が見つかったことがわかりました。

この事件は去年の大みそかに小松本遥さんの頭を鈍器で殴り、首を刃物で刺すなどして、殺害したとして元交際相手の大内拓実容疑者が逮捕されたものです。大内容疑者は調べに対し容疑を否認しています。

警察によりますと、2人は2024年の一時期、交際していたということで、大内容疑者が去年の秋ごろから、小松本さんの知人に自宅の場所を聞き回るなどのストーカー行為をしていたとみられることがわかっています。

警察は大内容疑者が自宅を特定した経緯を調べていましたが、その後の捜査関係者への取材で、小松本さんの部屋にあったぬいぐるみから発信機が見つかっていたことが新たにわかりました。大内容疑者のスマートフォンで位置情報が確認できるようになっていたということです。

ぬいぐるみは、小松本さんの関係先に事件数日前に届けられたということです。

誰が贈ったかは、わからない状態になっていたということですが、警察は、大内容疑者が贈ったものとみて調べています。