車の修理などを委託した整備業者に無償で車両運搬をさせていたとして、公正取引委員会は近く、ホンダ系自動車ディーラーの下請法（現・中小受託取引適正化法）違反（利益提供要請の禁止）を認定し、再発防止などを求める勧告を行う方針を固めた。関係者への取材でわかった。関係者によると、勧告を受けるのは、「ホンダ茨城南」（茨城県つくば市）。茨城県南部を中心に十数店舗を展開している同社は２０２４年秋以降、車の所有