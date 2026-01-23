2026年首都圏中学2月入試の募集も後半戦に入った。人気の中堅校と狙い目の入試はどれか？模擬試験で受験生が選んだ志望先の状況を基に、今回は受験生が押し寄せる東京の共学校での26年入試の最終動向を見ていく。（ダイヤモンド社教育情報、森上教育研究所）

2月入試の共学中堅校

中堅校人気は2026年入試でも顕著にうかがえ、その多くの学校で、模試での志望者数が増えている。今回は東京の共学中堅校を中心に取り上げる。入試の難易度については、四谷大塚「合不合Aライン80偏差値」でランク分けした。難関はAランク（65以上）、上位はBランク（60〜64）、中堅上位はCランク（55〜59）、中堅はDランク（50〜54）、中位はE・Fランク（45〜49・44〜40）、そしてGランク（30台）である。各入試回は入試日［入試名］の形で記した。25年受験者数・実倍率（受験者数÷合格者数）も併記した。

主に11月と12月に実施された四模試の志望者動向から、26年入試の行方を考える。この合計が30人に満たないような入試回については、変動幅が大きいため、原則として増減の傾向を示すにとどめる。なお、前年同期比での増減がそのまま実際の倍率に跳ね返るわけではない。あくまでも勢いを示すものとして考えたい。

12月の四模試受験者数合計は、全体では0.7％減とほぼ前年並みに戻している。うち男子は1.5％減で女子は0.9％増だった。サピックス（7日実施）の男子は3％減、女子は6.2％減で、25年に続いて難関・上位校離れをうかがわせる。同じ日に実施された首都圏模試は男子3.2％減、女子1.7％減となった。受験に迷いが生じ、諦めかかっている中位校受験者層が増えているのかもしれない。日能研（11月30日。前年は12月1日実施）は、男子0.8％増で女子も3.3％増となっている。四谷大塚（14日実施）は男子1％減に対して、女子は5.3％増と大きく分かれている。中堅校に挑む女子受験生の意気込みを感じることができるかもしれない。

千葉と茨城にある中堅共学校の2月入試から見ていこう。茨城の江戸川学園取手の5日［2月5日］は若干名の募集となる。出願時に希望のジュニアコース（東大・医科・難関大）と受験型（4科・国算英3科・適性）を選択する。Cランクの［東大］（男子38人・7.6倍、女子28人・4.7倍）と［医科］（男子24人・12倍、女子18人・6倍）は志望者数がごく少ないもののほぼ前年並み、Dランクの［難関大］（男子34人・6.8倍、女子21人・5.3倍）は男子が3割増だが、女子は大きく緩和傾向にある。

20人を募集する専修大学松戸の3日［3回］（男子102人・4.3倍、女子79人・3.2倍）には2つの入試区分がある。4科の「A」は志望者数がDランクの男子が5割、CからDに下がった女子が2割それぞれ増加しており、かなり人気化しそうだ。国算2科＋面接（自己アピール）の「B」の志望者数は少ないながらも男子は増加傾向、女子は減少傾向となっている。出願は入試前日午後11時59分まで受け付けている。

教科型ではなく、人文社会系と理数系をテーマに各45分の作文を課す約15人募集の芝浦工業大学柏の4日［課題作文］（男子79人・11.3倍、女子44人・7.3倍）は、男子の志望者数がが2.3倍増と大人気だが、女子は少ないながらも減少傾向と分かれている。こちらも入試前日の午後5時まで出願可能となっている。

なお、ダイヤモンド社教育情報のX（旧Twitter）やFacebookで入試状況について更新していくので、フォローしていただけると幸いである。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）