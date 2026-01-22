»³ÅÄË®»Ò¡¢Äï¤Î¡ÈÄ¶°Õ³°¡É¤Ê¿¦¶È¤È¤Ï¡©¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¡Ö¼Â¤Ï¡ÄÆüËÜ°ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³ÅÄË®»Ò¡Ê65¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Äï¤Î¡ÈÄ¶°Õ³°¡É¤Ê¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ýÁñ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÉñÂæ¡ÖÆî»Í¶É¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç×¤µ¤Ð¤¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»³ÅÄ¡£¡Ö¼Â¤Ï¡¢»ä¤Î8ºÐ²¼¤ÎÄï¤¬¥×¥í¿ý»Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶¯¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²ÈÂ²Ëã¿ý¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÊ¡¹¥¤¥ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ê¾éÃÌ¤ÇÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡ËÉé¤±³Û¤¬2²¯±ß¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Î¡¼¥È¤òÇË¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡ÖÄï¤¬¤½¤Î¤ª¼Çµï¤Î´Æ½¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡È½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë¾¼Íµ¤µ¤ó¤Ï25Ç¯7·î¡¢Á´¹ñËã¿ýÃÊ°Ì¿³ºº²ñ¤ÎÌ¾¿Í°Ì½½ÃÊ¤Ë¾º¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£