美幌町の“いいもの”が集合！美幌商工会議所「美幌いいもの店 第2弾」

美幌商工会議所は、2026年1月23日(金)より、美幌町の特産品や雑貨を集めたイベント「美幌いいもの店」の第2弾を開催します。

今回は、前回の好評を受けて規模を拡大。従来の「さっぽろ地下街オーロラタウン」に加え、札幌・すすきのエリアの注目スポット「COCONO SUSUKINO」でも同時期に開催されます。

初出店となる事業者の商品も登場し、美幌町の多彩な魅力とものづくりを札幌で楽しめる貴重な機会です。

美幌商工会議所「美幌いいもの店 第2弾」

本イベントでは、オホーツク海に近い農林業の町「美幌町」から、選りすぐりの「いいもの」が札幌に届きます。

食品、雑貨、インテリアなど、美幌町の事業者によるこだわりの商品が並びます。

開催概要と会場アクセス

今回は以下の2会場で開催されます。会場によって開催日程や出店者が異なりますのでご注意ください。

【会場1：さっぽろ地下街オーロラタウン】

日程：2026年1月23日(金)〜1月29日(木)

場所：コミュニケーションスペース（小鳥の広場向かい）

【会場2：COCONO SUSUKINO (ココノ ススキノ)】

日程：2026年1月24日(土)〜1月26日(月)

場所：1階催事スペース

出展事業者ラインナップ

美幌町ならではの木工品や食品など、多種多様なジャンルの事業者が参加します。

＜さっぽろ地下街オーロラタウン＞

おいで家具（家具・木工）有限会社橋本工芸（木工クラフト）株式会社マルワ製麺（麺類）クレードル食品株式会社（加工食品）STAG COFFEE（コーヒー）ファイブ日本甜菜製糖株式会社美幌製糖所（砂糖・特産品）有限会社ペパーミント商会（ハッカ製品）(同)味噌精肉店（肉加工品）喫茶室 豆灯（コーヒー・菓子）有限会社ワタミファーム（農産加工品）

＜COCONO SUSUKINO＞

おいで家具有限会社橋本工芸STAG COFFEE有限会社ペパーミント商会

美幌町について

北海道東部に位置する美幌町は、人口約19,000人の自然豊かな町です。

基幹産業である農林業が生み出す豊かな実りはもちろん、観光地としても魅力にあふれています。

年間70万人が訪れる「美幌峠」からは、日本最大のカルデラ湖である「屈斜路湖」を一望でき、条件が合えば雲海に出会えることもあります。

そんな美幌町の空気が感じられるアイテムを探しに、ぜひ会場へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

美幌商工会議所「美幌いいもの店 第2弾」の紹介でした。

