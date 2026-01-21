¸«¤¿ÌÜ¤â¼ÂÍÑÀ¤â¡ÖÂÅ¶¨¤¬¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥°¡×¥¸¥ë ¥µ¥ó¥À¡¼¤Î¿·Ì¾ÉÊ¤È¹ç¤ï¤»Êý¤Î¿··¹¸þ
¡Ö»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥¢¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¤·ÁÈþ¡×
¥¸¥ë¥µ¥ó¥À¡¼¤Î¿·¥¢¥¤¥³¥ó¡¦PIVOT
¥¸¥ë ¥µ¥ó¥À¡¼¤Î¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥·¥â¡¼¥Í¡¦¥Ù¥í¥Ã¥Æ¥£¡£¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤ÈÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¡ÖPIVOT¡×¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥á¥¾¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿Èà¤Î·ø¼Â¤µ¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ëº¬ÉÕ¤¯¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ³Ø¡×¤òÂÎ¸½¡£¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¤¬¤é¤âÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹âÍÈ´¶¤È¼«¿®¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
Áõ¾þ¤ËÍê¤é¤ºÀÅ¤«¤Ë¸ÄÀ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë
·×»»¤º¤¯¤Î¥É¥ì¡¼¥×´¶
¡ÖPIVOT¡×¡¡¥È¡¼¥È¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦35¡ß31¡ß17¡Ë 429,000±ß¡¢¥Û¡¼¥Ü¡¼¡Ê¥¨¥Ã¥°¥·¥§¥ëŽ¥21¡ß32¡ß10¡Ë 371,800±ß¡¿¤È¤â¤Ë¥¸¥ë ¥µ¥ó¥À¡¼¡Ê¥¸¥ë¥µ¥ó¥À¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¹Å¤µ¤Î¤¢¤ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¥½¥Õ¥È¤Ê¥é¥à¥ì¥¶¡¼¤òºÎÍÑ¡£°Õ¿ÞÅª¤Ë·¹¼Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¥Þ¥Á¤¬¥É¥ì¡¼¥×¤òÀ¸¤ß¡¢¶¯¤¯¤â¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¶â¶ñ¤ÏÇÓ½ü¤·¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤â¶ËÎÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Àß·×¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤òÅ°Äì¡£¡¡¢¨¤È¤â¤Ë2·î°Ê¹ßÈ¯ÇäÍ½Äê
¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡©ÌÀÆü¿¿»÷¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤Îº£¡×
2025 A/W¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¤ä¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤ÎÂç¤¤á¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¯¸«¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ë¤È¤êÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÇÒ¼Ú¡£
¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÊú¤¨¤ë¡¦Äó¤²¤ë¡×
ÌÌÀÑ¤òÀê¤á¤ë¤Ö¤ó¡¢»ý¤ÁÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤ÇÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¡£
FERRAGAMO
¾åÈ¾¿È¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò½¸¤á¡¢¥¿¥¤¥È¤ÊÂ¸µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¡£½Ü¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¥¥ì¤ò²Ã¤¨¤ëÌò³ä¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âç¤¤Ê¹õ¤Ï¸ú²ÌÅª¡£
FENDI
°Å¿§¤ÎÉþ¡ßÇò¤Î¥Ð¥Ã¥°¡£¾®ÏÆ¤ËÊú¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÈ¿ÂÐ¿§¤Ë¤â°ìÂÎ´¶¤¬½Ð¤ë¡£ÇÉ¼ê¤ËÉâ¤«¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢°Å¤¤¿§¤Ë±Ç¤¨¤ëÇò¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤â¤Ò¤ÈÌò¡£
