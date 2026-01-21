Mrs. GREEN APPLE若井滉斗が本音!?「ちょっと難しいんだよね…」新曲『lulu.』超絶技巧の裏側をポロリ
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
1月12日（月・祝）の放送では、テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系／1月16日（金）23時放送開始）のオープニングテーマに起用されたミセスの新曲「lulu.」について語りました。
――テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系／1月16日（金）23時放送開始）のオープニングテーマに決定したMrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」。2026年から「フェーズ3」を開幕したミセスにとって、その1曲目を飾る重要な楽曲です。
配信リリース日と同日の1月12日に公開されたミセスの公式MV（ミュージックビデオ）では、「輪廻転生」を壮大なスケールで描いた映像美が話題になっています。
――ここで「lulu.」をオンエア
大森：お届けしているのは、Mrs. GREEN APPLEで新曲「lulu.」です。
若井：届いてますか！ みなさん!!
藤澤：ね！
大森：たくさん聴いてほしいなあ〜！ 若井さん、「ANTENNA」とか「ライラック」とか、“弾いてみた”を（YouTubeやSNSなどでアップして）やっていたじゃないですか。
若井：やってました！
大森：「lulu.」、どうしますか！
若井：いや、ちょっと難しいんだよね……「lulu.」。
全員：（笑）
藤澤：そこの話（笑）。
大森：さっきの2曲もだいぶ難しかっただろ！（笑）
若井：でも「lulu.」、かっこいいギターだから聴いてもらいたいけどね！
大森：観てほしいですけどね！
若井：おわ〜〜！ 気まぐれ！
大森：気まぐれ！
若井：気まぐれシェフで。
大森：……はい、ということで！
若井：（流れを妨げないように声を出さずに笑う）
大森：ありがとうございました！ たくさん聴いてください!!
――番組では他にも、「lulu.」のレコーディング裏話やミュージックビデオなどについて語る場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
1月12日（月・祝）の放送では、テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系／1月16日（金）23時放送開始）のオープニングテーマに起用されたミセスの新曲「lulu.」について語りました。
Mrs. GREEN APPLE若井滉斗
――テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系／1月16日（金）23時放送開始）のオープニングテーマに決定したMrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」。2026年から「フェーズ3」を開幕したミセスにとって、その1曲目を飾る重要な楽曲です。
配信リリース日と同日の1月12日に公開されたミセスの公式MV（ミュージックビデオ）では、「輪廻転生」を壮大なスケールで描いた映像美が話題になっています。
――ここで「lulu.」をオンエア
大森：お届けしているのは、Mrs. GREEN APPLEで新曲「lulu.」です。
若井：届いてますか！ みなさん!!
藤澤：ね！
大森：たくさん聴いてほしいなあ〜！ 若井さん、「ANTENNA」とか「ライラック」とか、“弾いてみた”を（YouTubeやSNSなどでアップして）やっていたじゃないですか。
若井：やってました！
大森：「lulu.」、どうしますか！
若井：いや、ちょっと難しいんだよね……「lulu.」。
全員：（笑）
藤澤：そこの話（笑）。
大森：さっきの2曲もだいぶ難しかっただろ！（笑）
若井：でも「lulu.」、かっこいいギターだから聴いてもらいたいけどね！
大森：観てほしいですけどね！
若井：おわ〜〜！ 気まぐれ！
大森：気まぐれ！
若井：気まぐれシェフで。
大森：……はい、ということで！
若井：（流れを妨げないように声を出さずに笑う）
大森：ありがとうございました！ たくさん聴いてください!!
――番組では他にも、「lulu.」のレコーディング裏話やミュージックビデオなどについて語る場面もありました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624