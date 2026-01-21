Snow Manの佐久間大介が自身のSNSで続々と愛猫ショットを公開している。

■「尊い、、、」とうっとりしながら連写風ショットをポストした佐久間

【写真】佐久間大介の“激メロ”“尊い”愛猫ツナシャチじゃれ合い接近ショットなど①②

佐久間は自身のInstagramで「激メロツナシャチを激写しました、、」「尊い、、、」「キジトラが『ツナ』三毛猫が『シャチ』」と添えて写真を公開。

1枚目は目を閉じて気持ちよさそうに撫でられているツナ。2枚目以降は、ツナとシャチが仲よさそうに顔をくっつけて合っている様子を、連写のように臨場感あふれる接写ショットで5枚公開している。

「ツナシャチかわいすぎる」「ツナくん甘えてるのかな」「いちゃいちゃ天使たち」「さっくんパパ譲りのメロさ」「これを撮ってるさっくんを想像してもメロい」などといったファンの声が続々と到着。

また佐久間は自身のXでも、「どうも佐久間大介です。またの名を『猫様のベッド』といいます」と、ソファに寝ころぶ佐久間の上に、ツナとシャチがくるんと丸まって寝ころぶ写真を公開している。

■“撮影している佐久間”を想像するファンの声も殺到の愛猫ショット

■“猫様のベッド”となった佐久間の寝ころびショット