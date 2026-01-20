2026年1月19日、YouTubeグループ・フィッシャーズのメンバーであるシルクロードが自身のYouTubeチャンネルを更新。ポケカ福袋を開封する様子を公開した。

参考：【写真】シルクロードが開封した300万円のポケカ福袋の中身

今回シルクロードが購入したのは、300万円のポケカ福袋。帰宅してさっそく開けていくことに。なかにはいくつかのボックスが入っているほか、1枚入りの箱が5つ入っていたようだ。箱のひとつ目は、「ボスごっこピカチュウ スカル団」。相場は7～9万円になるという。2つ目は「ピカチュウ UR BW」。シルクロードは「見たことある」と言いつつ値段を確認。約13～17万円になるようで、「高っ」とコメントをした。

3つ目は「ピカチュウV【25th】UR」だ。シルクロードは「欲しいのきた」と念願のカードだったようで、値段は約16～20万円とのこと。4つ目は「ピカチュウ リミテッドコレクションPROMO PSA10」。値段は約70万円となっている。シルクロードは「これはすごいわ」と驚きを見せた。最後は「ポンチョを着たピカチュウ メガリザードンX 」。値段は約170万円になるようで、シルクロードは「恐ろしい」とコメントをした。

今回の動画に視聴者からは「ワクワク凄かった」「本当に面白い」「神引き」といった声が集まった。

（文＝向原康太）