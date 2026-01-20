歯に衣着せぬ発言で、バラエティ番組から報道番組まで幅広く出演しているタレントのマツコ・デラックス。1月15日、マツコが、MCを務めているバラエティ番組『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）の降板、さらには番組の打ち切りの可能性が示唆されていることが報じられ、騒然となっている。

「『女性セブンプラス』が報じたものです。その理由としてあげられたのは、2025年12月10日夜、東京都港区にあるテレビ朝日本社の7階から転落し、死亡した男性が、番組のADだった可能性があるということが背景だとされています」（芸能ジャーナリスト）

本誌は、テレビ朝日に対し「番組が終了する可能性」について確認したところ「ご指摘のような事実はありません」との回答だった。さらに、「転落した男性が同番組のスタッフで間違いないのか」という質問に対しては、「亡くなられたスタッフの方のご冥福を祈るとともに、ご家族の皆様に、心よりお悔やみを申し上げます」としたうえで、「弊社としては遺されたご家族のお気持ちに寄り添えるよう対応しております。ご質問に対しては、回答を控えさせて頂きます」とのことだった。

今回の報道はSNSでも拡散されたが、ここ最近、頻繁に名前があがるマツコへの心労に心配の声が相次いでいる。

《マツコも色々大変だな》

《マツコのメンタルが心配だわ》

《強そうに見えるけどとても危うさを持ち合わせてる繊細な方だもんね…》

前出の芸能ジャーナリストが語る。

「マツコさんがMCを務める『月曜から夜更かし』（日本テレビ系）の2025年3月24日放送回で、インタビュー映像が不適切に編集・捏造されるという事態が発覚しました。結果、放送倫理・番組向上機構（BPO）で審議入りし、最終的に放送倫理違反があったとする意見書が公表されました。さらに2025年7月には、オンラインカジノで常習的に賭博をしていたとして、フジテレビのバラエティ制作部企画担当部長が逮捕されました。当時、借金に苦しむ彼にお金を貸していたのがマツコさんでした。オンラインカジノに注ぎ込んでいるとは知らなかったというマツコさんですが、思わぬ裏切りに世間からの同情が集まりました」

それだけではなく、7月には『アウト×デラックス』（フジテレビ系）などで共演していたタレント・遠野なぎこさんが死去。マツコを心配する声が絶えないのも無理はない。

「ここ最近は、画面に映るマツコさんの近影が“激やせ”したと指摘する声もあがっていました。オファーが絶えない人気タレントですが、少し休養したいという本音も漏れてきそうです」（同前）

現在のマツコの心の内はいかに。