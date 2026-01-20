1月17日、YouTuberのいけちゃんが、インドを旅行する動画を投稿した。この動画のサムネイルが、波紋を呼んでいる。

問題となったのは、『評判の悪いエアインディアに乗って、人生初のインド旅!!機内はインド人だらけです…』という動画。インドの航空会社「エア・インディア」を利用し、10時間のフライトを自撮りした様子を公開する内容だったのだが……。

「エア・インディアは2025年6月、241人が死亡する墜落事故を起こしました。これを受け、いけちゃんが17日に自身のXで公開したサムネには、《半年前に墜落》《評判最悪》といった辛辣なワードが並び、航空会社を貶めるような表現が使われていたのです。また、動画のタイトルに『機内はインド人だらけです』とあり、SNSや動画のコメント欄では『インドの人に失礼』など批判が殺到しました」（芸能担当記者）

“辛辣サムネ”に対する反応を受け、いけちゃんは19日のXで《特に強い意図は無かったので、指摘されていたサムネの文字を少し変更しました!動画はいつもしっかり作っているので、断片ではなく全部見てほしいです!全部見たらその国の魅力が伝わると思って作っています》と投稿。サムネから航空会社への厳しい表現を削除したことを報告した。

しかし、Xでは

《なんで素直に謝れないの?》

《謝罪もせず動画誘導するのほんま厚かましい》

など、謝罪の言葉がないことに厳しい声があがり、火に油を注ぐ事態になっている。

「問題となった動画では、墜落事故について説明しつつ、『そんな航空会社を使って大丈夫?』『インドってITの国でしょ? ちょっと適当な感じがするのはなんでなの?』と、航空会社だけでなく、インドという国そのものを揶揄するような発言も見られました。

また、機内でサービスを受けながら『インド航空のヤバさをまだ感じてない』と話す場面もあり、いけちゃんが航空会社へ、ある種の先入観をもって撮影した印象を与えてしまったようです。この動画の内容は、海外のXユーザーの間でも拡散され、いけちゃんの姿勢に疑問を抱く声があがっています」（前出・芸能担当記者）

いけちゃんは、彼氏や友達がいない“ぼっち系YouTuber”として人気を博した。しかし、2025年7月に本誌「FLASH」が、幻冬舎に勤務する編集者・箕輪厚介氏との不倫騒動を報じたところ、その件を謝罪して、一時動画投稿を休止していた。現在は更新を再開している。

「“ぼっち”イメージが浸透していただけに、不倫騒動への反発は大きく、チャンネル登録者数が激減した時期もありました。また、いけちゃんは各地を旅する旅行系YouTuberとしても活動しており、今回の動画はヘアケア用品のPRも兼ねた、いわゆる“案件動画”の一環でした。しかし、海外からも厳しい声があがる事態になり、今後の活動に支障をきたしかねません」（同前）

8月に大阪・西成の街を飲み歩く企画では、「私には、もう旅とYouTubeしかないから……」と、悲痛な覚悟を語っていたいけちゃん。“旅行系YouTuber”の今後ははたして──。