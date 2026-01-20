°æ¾å¾°Ìï¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¥ê¥ó¥°»ïÇ¯´ÖÉ½¾´¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿54ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¤ËÇ®»ëÀþ¡Öº£Ç¯¤³¤½¡×
¥ê¥ó¥°»ïÇ¯´ÖÉ½¾´
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤Ï2025Ç¯¤ÎÆ±»ï¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¸õÊä¤òÈ¯É½¡£À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÏÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡¢Ç¯´ÖºÇ¹â»î¹ç¤Î2ÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤È¤¢¤ëÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿54ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ä¡È¥Ð¥à¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé3ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡¢Äë·ý¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Î¸õÊä¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿5·î¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢8²óTKO¾¡¤Á¤·¤¿¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤È¤Î°ìÀï¤¬Ç¯´ÖºÇ¹â»î¹ç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆüËÜ¿Í´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¤¬·ãÆ®¤ÎËö¡¢¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¤Ë12²óTKO¾¡¤Á¤·¤¿WBA¡¦WBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï¤¬¡¢Ç¯´ÖºÇ¹â»î¹ç¤ÈÇ¯´ÖºÇ¹â¥é¥¦¥ó¥É¡Ê12²ó¡Ë¤Î2ÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£Ç¯´ÖºÇ¹â¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ÈÈæ²ÅÂç¸ã¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤ÎWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÂè9¥é¥¦¥ó¥É¤â¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ç¤ÏWBO½÷»ÒÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤ÎÚìÅÄ¿ð´õ¡Ê»°Ç÷¡Ë¡¢Ç¯´ÖºÇÍË¾Áª¼ê¤Ç¤ÏºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ4Ï¢¾¡¡Ê3KO¡Ë¤ò¾þ¤Ã¤¿ÄéÎïÅÍ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸õÊä¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿°æ¾å¤ÎÉã¡¦¿¿¸ã¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡£¾°Ìï¤Î¥»¥³¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÇ¯´Ö4»î¹ç¤ò»Ù¤¨¤¿¤Û¤«¡¢11·î¤ËÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤òÇË¤Ã¤ÆWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤¿Äï¡¦Âó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Èá´ê¤Î¼õ¾Þ¤Ø±þ±ç¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤³¤½¼õ¾Þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÖShingo¤µ¤ó¤¬À¤³¦Åª¤ÊÌ¾¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Öº£Ç¯¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤â°æ¾å¿¿¸ã¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê¡×
¡ÖÂ¾¤Î¸õÊä¤Ï¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢¿¿¸ã¤µ¤ó¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾å¡×
¡Ö¿Æ»Ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤éÀ¨¤¤¤è¤Í¡×
¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê¾Þ¤ò1ÅÙ¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¼è¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤è¤Í¡×
¡ÖMonster¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡×
¡ÖÆüËÜ¿Í¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÇÀ¤³¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡×
¡¡¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î30Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖThe Ring Awards¡×Æâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë