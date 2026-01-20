シリーズキービジュアル

(C)HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会

「機動警察パトレイバー」シリーズの新作アニメ「機動警察パトレイバー EZY(イズィー)」が、5月15日より全3章構成で劇場公開される。第2章は8月14日、第3章は2027年3月公開予定。また2月14日に吉祥寺の武蔵野公会堂で行なわれる「第4回アニムサ祭」にて、第一話本編の初公開も決定した。

2017年に製作決定が発表され、'22年にパイロットフィルム公開、'24年に「2026年プロジェクト始動」が明かされていたシリーズ最新作。

あわせて、キャスト・スタッフ情報も発表され、イングラム1号機パイロット・久我十和(くが とわ)役で上坂すみれ、イングラム1号機指揮担当・天鳥桔平(あとり きっぺい)役で戸谷菊之介が出演する。監督は出渕裕、アニメーション制作はJ.C.STAFF。配給は松竹ODS事業室・バンダイナムコフィルムワークス。

『機動警察パトレイバー EZY』 特報 60秒

1990年代末、汎用人間型作業機械〈レイバー〉は社会のあらゆる分野へと進出した。だが同時にレイバー犯罪も増加、警視庁はこれに対抗すべく特殊車両二課を創設。通称、特車二課パトロールレイバー中隊「パトレイバー」の誕生である。

時は流れ、AIによる自動化が進む2030年代の日本──。人間搭乗型の〈レイバー〉は自立型ロボットに代替が進み、時代遅れとなりつつあった。だが時代が変わろうとも、特車二課の仕事は変わらない。第二小隊は“AV-98Plus イングラム”とともに、知恵と勇気で新たなテクノロジー犯罪に立ち向かう。

『機動警察パトレイバー EZY』×アニメノムサシノ第2弾キービジュアル

(C)HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会

第4回アニムサ祭は、東京都武蔵野市の地域振興プロジェクト「アニメノムサシ」の本年度集大成となるイベント。上映イベントは2部制で、第1部が2月14日13時から、第2部が15時から。「機動警察パトレイバー EZY」第一話本編のほか、シリーズ作品から出渕監督のセレクトによる上映も行なわれる。

なお、上映イベントは入場無料だが、事前申込が必要。応募は1月31日20時より受け付け、満席になり次第終了となる。そのほか詳細はイベントサイトまで。