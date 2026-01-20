¡Ö»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤¬ºäËÜÎ¶ÇÏ¤òÍÌ¾¤Ë¤·¤¿¡×¤Ï¸í²ò--¼Â¤ÏÀïÁ°¤«¤é¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤êÎ¶ÇÏ¿Íµ¤¤ÏÂ¸ºß¤·¤¿
»ÊÇÏÎËÂÀÏº°ÊÁ°¤«¤é¡Ä
ËëËö¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¡£¶µ°é»ØÆ³³¦·¨¤Ç¤Ï¡¢»ØÆ³Í×ÎÎ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ÖºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÎÌ¾Á°¤¬Îò»Ë¶µ²Ê½ñ¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎÏÃ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸í²ò¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖÀïÁ°¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤ÏÎ¶ÇÏ¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÎ¶ÇÏ¤¬ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀï¸å¡¢»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤Î¾®Àâ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÀµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÎÌ¾Á°¤ÏÀïÁ°¤«¤é¶µ²Ê½ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤´Â¸¤¸¡¢·ËÉÍ¤ÎºäËÜÎ¶ÇÏÁü
ºäºê»ç¤Î¡ØÆî¤Î³¤·ì¼®¤Î½ì¡Ù¤ä¡Ø´À·ìÀéÎ¤¶ð¡Ù¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÌÀ¼£»þÂå¤«¤éÎ¶ÇÏ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Î³èÌö¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ½½È¬Ç¯¡¢¤Ä¤Þ¤ê°ì¶å»Í»°Ç¯¤Î¹ñÄê¶µ²Ê½ñ¡Ø½éÅù²Ê¹ñ»Ë¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÚº´¤ÎºäËÜÎ¶ÇÏ¤é¤ÎÅØÎÏ¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤ÎºîÉÊ¤¬À¤¤Ë½Ð¤ë¤è¤ê¤âÁ°¤«¤é¡¢Î¶ÇÏ¿Íµ¤¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ÊÇÏ¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎ¶ÇÏ¤ò¡¢¼«ºî¤ÇºÆ¤Ó¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
Îò»Ë¶µ°é¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ
°ìÊý¤Ç¡¢Î¶ÇÏ¤ÎÌ¾Á°¤¬¶µ²Ê½ñ¤«¤é¾Ã¤¨¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àï¸å¡¢°ì¶å¸Þ¡»Ç¯Âå¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç¤Ï¡¢Î¶ÇÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ËëËö»Ö»ÎÁ´ÂÎ¤Îµ½Ò¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»§Ä¹Æ±ÌÁ¤âÂçÀ¯Êô´Ô¤â¡¢¿ÍÊªÌ¾¤ÎµºÜ¤òÈò¤±¤Æ¡Ö»§Ä¹¤Î¶ÛÌ©¤ÊÏ¢¹ç¡×¡Ö»°ÈÍ¤ÎÏ¢Íí¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãê¾ÝÅª¤ÊÉ½¸½¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
´äÁÒ¶ñ»ë¤äÀ¾¶¿Î´À¹¡¦ÌÚ¸Í¹§°ô¡¦»³ÆâÍÆÆ²¡¦ÆÁÀî·Ä´î¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤ÏÎò»Ë¤ÎËÜ¤ËÉ¬¤ºÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊªÌ¾¤â¡¢Åö»þ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾·³ºßÇ¤»þ¤ÎÆÁÀî·Ä´î¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
¤³¤ÎÊÑ²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Àï¸å¤ÎÎò»Ë¶µ°é¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤ÈÀïÁ°¤ÎÎò»Ë¶µ°é¤Ï¿ÍÊªÃæ¿´¤Ç¡¢±ÑÍºÅª¤Ê½ö½Ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«Á³¤È±ÑÍº»Ë´Ñ¤¸¤ß¤¿µ½Ò¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡¢Àï¸å¤Ï¼Ò²ñ²Ê³ØÅª¤Ê¹½Â¤Ê¬ÀÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸Ä¿ÍÌ¾¤ä¡Ö»§Ä¹Æ±ÌÁ¡×¡ÖÂçÀ¯Êô´Ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑ¸ì¤âÈò¤±¤é¤ì¡¢À¯¼£²áÄø¤òÃê¾ÝÅª¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤È²áÂçÉ¾²Á
¤È¤³¤í¤¬°ì¶åÏ»¡»Ç¯Âå¡¢¤Ä¤Þ¤ê¾¼ÏÂ»°½½Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓºäËÜÎ¶ÇÏ¤äÃæ²¬¿µÂÀÏº¤Ê¤É¤Î¿ÍÊªÌ¾¤¬ºÆ¤Ó¶µ²Ê½ñ¤ËÅÐ¾ì¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤Î¡ØÎµÇÏ¤¬¤æ¤¯¡Ù¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¡Ö¿ÍÊª¤Î¹ÔÆ°¤¬Îò»Ë¤òÆ°¤«¤¹¡×¤È¤¤¤¦±ÑÍº»Ë´Ñ¤Ë±è¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤¬Éü³è¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ÊÇÏÎËÂÀÏº¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿ÍÊªÌ¾¤¬¶µ²Ê½ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Îò»Ë¤ÎÀâÌÀ¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶µ»Õ¤¿¤Á¤Ï¼ø¶È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î¶ÇÏ¤òÃæ¿´¤ËËëËö»Ë¤ò¶µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÎµÇÏ¤¬¤æ¤¯¡Ù¤Ê¤É¤Î¾®Àâ¤ä¥É¥é¥Þ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿²ò¼á¤¬¼ø¶È¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢»§Ä¹Æ±ÌÁ¤¬Îò»Ë¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤¬ºäËÜÎ¶ÇÏ¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡¢Î¶ÇÏ¤¬ÂçÀ¯Êô´Ô¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ËëËö¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î·ë²Ì¡¢Î¶ÇÏ¤ä»§Ä¹Æ±ÌÁ¤ò²áÂçÉ¾²Á¤¹¤ë¸í²ò¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÎ¶ÇÏ¤ÎÌò³ä¤â»§Ä¹Æ±ÌÁ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â·è¤·¤ÆÃ±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤ÊÀ¯¼£²áÄø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Á´¤Æ¤¬Î¶ÇÏ°ì¿Í¤Î¸ùÀÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÎÌ¾Á°¤¬¶µ²Ê½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤ê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥Ö¥ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¶µ°é¤¬¿ÍÊªÃæ¿´¤«¹½Â¤Ãæ¿´¤«¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¿¾Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¤è¤ê¼Â¾Ú¼çµÁÅª¤Ê¸«Êý¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÎÌ¾Á°¤¬¶µ²Ê½ñ¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹½Â¤Ãæ¿´¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¿¾Ú¤È¤â¸À¤¨¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ºäËÜÎ¶ÇÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¡§
ºäËÜÎ¶ÇÏ¤Î¡È¤¢¤ÎÌ¾¸À¡É¡¢¼Â¤ÏËÜ¿Í¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª»Ë¼Â¤«¤é¸¸¤ÎÌ¾¸À ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤ò²òÀâ
ËëËö¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï²áÂçÉ¾²Á¤È¥¦¥½¤À¤é¤±¡ª¡©ºäËÜÎ¶ÇÏ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·Àâ
»²¹Í»ñÎÁ¡§ÉâÀ¤Çî»Ë¡Ø¤¯¤Ä¤¬¤¨¤µ¤ì¤¿ËëËö°Ý¿·»Ë¡Ù2024Ç¯¡¢¤µ¤¯¤é¼Ë
²èÁü¡§photoAC,Wikipedia