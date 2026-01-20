【26年版球界新士録（7）楽天7位・阪上翔也外野手】佐藤輝、糸井級スケール 夢はトリプルスリー
1年前には想像できなかった道が開けた。楽天ドラフト7位指名・阪上いわく「高校までうまくいっていて、大学1年の春も初打席でサヨナラ打」という順風満帆な野球人生。だが、近大3年時に結果が出ず、冬に社会人チームで武者修行に励んだ。さらに光元一洋監督からの「上から叩く意識、エンドランを打ちにいくみたいな感じで叩け」と言われた助言がはまって安打を量産。4年春に打率・434を残し、スカウトの目に留まった。
恩返ししたい人がいる。兵庫県伊丹市出身で、中学は和歌山へ越境留学。祖父の平松弘次さんが監督を務める打田タイガースで鍛錬を積んだ。「おじいちゃんの家に行くのは年末や夏休みだけだったので軽い気持ちだった」。師弟の関係になってからは「バットを振れ」と口酸っぱく言われ、練習の大切さを知った。祖父の目は確かで、試合を見ていなくても打てないと「ここがアカンかったんやろう」と指摘。「それが大体合っている。ちっちゃい頃から見てもらっていたからかな」と笑った。
中学3年時には200メートル走で県大会2位。高3夏には投手で148キロを計測した。1メートル80、90キロの恵まれた体格から放つ放物線は規格外で、光元監督は「飛距離は（近大出身で阪神の）佐藤に匹敵する」と太鼓判。スケールの大きさは同じ近大出身で超人と称された糸井嘉男氏（元阪神など）をほうふつさせ、「たまに似ていると言われてうれしい。トリプルスリーを狙えるような選手になりたい」と夢を描いた。（花里 雄太）
◇阪上 翔也（さかうえ・しょうや）2003年（平15）11月1日生まれ、兵庫県出身の22歳。小1から野球を始め、中学時代は打田タイガースでプレー。神戸国際大付では投打二刀流で3年時に春夏連続で甲子園に出場し、夏は8強入り。近大では外野手に専念して2年秋、4年春にベストナイン。1メートル80、90キロ。右投げ左打ち。