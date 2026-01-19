この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「今年一番の痛いニュース！立憲民主と公明が新党結成！？」と題した動画を公開。立憲民主党と公明党による新党結成の可能性を報じる新聞記事を取り上げ、その動きを「今年に入って一番痛いニュース」と断じ、強い疑問を呈した。

動画の冒頭で竹田氏は、この新党構想が両党の支持者にとって受け入れがたいものであると指摘。「これまで立憲民主を応援してた人はどういう気持ちでこの新党を迎え入れればいいんでしょうか」と問いかけ、同様に公明党の支持者、主に創価学会の会員に対しても「どんな気持ちで新党を結成するんでしょうか？」と疑問を投げかけた。公明党が長年、安倍政権をはじめとする自民党の保守政権を支えてきた歴史を振り返り、イデオロギーが真逆とも言える立憲民主党と手を組むことの矛盾を強調した。

さらに竹田氏は、両党の根本的な政策や理念の違いに言及。「立憲はバリバリ左」「極左」である一方、公明党は安全保障や国家感において自民党と歩調を合わせてきたと説明し、「政治の根幹の部分で国家感が違うはず」だと指摘した。この動きの背景には、双方の「スケベ根性」があると分析。立憲民主党は公明党の持つ強固な集票力を狙い、公明党は自民党との連立を解消した後の選挙への不安から、新たなパートナーを模索しているとの見方を示した。竹田氏は、このような政局本位の動きは支持者をないがしろにするものだとし、「創価学会の人馬鹿にしてますよ」「集票マシーンとしか思ってないですよ」と厳しく批判。「公明党支持者、創価学会の人は怒るべきですよこれ」と、支持者自身が声を上げるべきだと訴えた。

最終的に、この新党結成は「1+1が2どころか、1+1が1にもならない」可能性があると結論づけた。理念の異なる政党が票目当てで結びつくことは、かえって双方の支持者離れを招き、結果として勢力を弱めることになりかねないと警鐘を鳴らし、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:03

「今年に入って一番痛いニュース」立憲と公明の新党結成報道に言及
01:03

「安倍内閣を支えてきた」保守政権と歩んだ公明党の矛盾
02:12

「国家感が違う」立憲と公明、根本的なイデオロギーのズレを指摘
04:22

支持者は“集票マシーン”なのか？「創価学会は馬鹿にされている」
05:20

安保や皇室問題はどうなる？立憲支持者にも広がるであろう困惑

