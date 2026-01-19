カルビーが、東京ディズニーシー貸し切りパーティーへのご招待などが当たる『カルビー ファンタスティックキャンペーン2026』を実施！

開園25周年アニバーサリーイベントを開催中の東京ディズニーシーにて貸し切りパーティーが実施されるほか、東京ディズニーリゾートパークチケットなどが合計11,000名に当たります☆

カルビー ファンタスティックキャンペーン2026

応募期間：2026年1月19日（月）〜6月1日（月）

応募方法：はがき、封筒、カルビー ルビープログラム

賞品：

〈A賞〉東京ディズニーシー貸し切りパーティーご招待（ペア）当選人数：4,000組8,000名※貸し切りパーティー開催日は2026年8月21日（金）19:30〜22:30です〈B賞〉東京ディズニーリゾートパークチケット(ペア)当選人数：1,500組3,000名

対象商品：カルビー、ジャパンフリトレー、カルビーかいつかスイートポテトの対象商品

2024年4月1日にオリエンタルランドと「東京ディズニーランド」および「東京ディズニーシー」におけるスポンサー契約を締結した「カルビー」

東京ディズニーランドのレストラン「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」と、東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」のレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」「スナグリーダックリング」に協賛しています。

「カルビー ファンタスティックキャンペーン」は2024年にはじめて実施され、2年目となる2025年も人気を博したキャンペーンです。

今回開催される『カルビー ファンタスティックキャンペーン2026』では、開園25周年アニバーサリーイベント開催中の東京ディズニーシーにて貸し切りパーティーを実施。

また、貸し切りパーティー当日の参加が難しい方向けに東京ディズニーリゾートパークチケットの当選人数を前回に比べて増やし、合計11,000名に当たります☆

開園25周年を迎える東京ディズニーシーの貸し切りパーティーご招待などが合計11,000名に当たるスペシャル企画。

2026年6月1日まで開催されている『カルビー ファンタスティックキャンペーン2026』の紹介でした☆

きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ 続きを見る

© Disney

※カルビー／ジャパンフリトレーは東京ディズニーランド・東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。

※カルビーかいつかスイートポテトはカルビーのグループ会社です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京ディズニーシー貸し切りパーティーご招待などが合計11,000名に当たる！カルビー ファンタスティックキャンペーン2026 appeared first on Dtimes.