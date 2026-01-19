東京ディズニーシー貸し切りパーティーご招待などが合計11,000名に当たる！カルビー ファンタスティックキャンペーン2026
カルビーが、東京ディズニーシー貸し切りパーティーへのご招待などが当たる『カルビー ファンタスティックキャンペーン2026』を実施！
開園25周年アニバーサリーイベントを開催中の東京ディズニーシーにて貸し切りパーティーが実施されるほか、東京ディズニーリゾートパークチケットなどが合計11,000名に当たります☆
カルビー ファンタスティックキャンペーン2026
応募期間：2026年1月19日（月）〜6月1日（月）
応募方法：はがき、封筒、カルビー ルビープログラム
賞品：〈A賞〉東京ディズニーシー貸し切りパーティーご招待（ペア）
当選人数：4,000組8,000名
※貸し切りパーティー開催日は2026年8月21日（金）19:30〜22:30です〈B賞〉東京ディズニーリゾートパークチケット(ペア)
当選人数：1,500組3,000名
対象商品：カルビー、ジャパンフリトレー、カルビーかいつかスイートポテトの対象商品
2024年4月1日にオリエンタルランドと「東京ディズニーランド」および「東京ディズニーシー」におけるスポンサー契約を締結した「カルビー」
東京ディズニーランドのレストラン「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」と、東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」のレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」「スナグリーダックリング」に協賛しています。
「カルビー ファンタスティックキャンペーン」は2024年にはじめて実施され、2年目となる2025年も人気を博したキャンペーンです。
今回開催される『カルビー ファンタスティックキャンペーン2026』では、開園25周年アニバーサリーイベント開催中の東京ディズニーシーにて貸し切りパーティーを実施。
また、貸し切りパーティー当日の参加が難しい方向けに東京ディズニーリゾートパークチケットの当選人数を前回に比べて増やし、合計11,000名に当たります☆
開園25周年を迎える東京ディズニーシーの貸し切りパーティーご招待などが合計11,000名に当たるスペシャル企画。
2026年6月1日まで開催されている『カルビー ファンタスティックキャンペーン2026』の紹介でした☆
続きを見る
© Disney
※カルビー／ジャパンフリトレーは東京ディズニーランド・東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。
※カルビーかいつかスイートポテトはカルビーのグループ会社です。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 東京ディズニーシー貸し切りパーティーご招待などが合計11,000名に当たる！カルビー ファンタスティックキャンペーン2026 appeared first on Dtimes.