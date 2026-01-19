クラランスの新ファンデーション誕生♡ダブルで叶える艶肌体験

クラランスから、美容液発想で美しさを引き出す新作ファンデーションが登場します。2026年3月6日(金)発売の『ダブルセーラムファンデーション』は、メイクアップとスキンケアを同時に叶える新しいベースメイク体験を提案。40年以上進化を続けるクラランスのサイエンスが導くのは、ハリと艶に満ちた洗練肌。毎日のメイク時間を、肌と向き合う贅沢なひとときへと変えてくれます♡

ダブルで叶える艶とエイジングケア



『ダブルセーラムファンデーション』は、30mLで価格は9,900円。展開カラーは全6色(L1C,L2W,L3N,L4N,L5N,L6W)です。

史上初の2相式構造を採用し、「セラムファンデーション相」と「セラム相」が使用時に融合。A.U.R.A.テクノロジーにより、自然由来成分3が光を操り、ハリと艶、カバー力を同時に演出します。

少量でミディアムカバレッジ、重ねることでハイカバレッジへ調整でき、ノンオイリーで軽やかなつけ心地も魅力です。

CipiCipiからリップ美容液が誕生♡新作リップセラムと万能ピンクが登場

美肌の5大要素へ贅沢アプローチ



86％美容液フォーミュラを実現した本製品には、パパイン4をはじめとする植物由来成分を配合。

「ダブルセーラム」に着想を得た9種の植物エキスと5種の活性分子5が、ハリ・ツヤ・なめらかさ・キメ・うるおいの5大要素へ多角的に働きかけます。

肌にのせるたび角質をなめらかに整え、光を反射するような艶やかな肌印象へ。フレッシュフルーティフローラルの香りが、メイク時間を心地よく彩ります♪

仕上がりを高める専用ブラシも登場



同時発売となる『カッサファンデーションブラシ』は価格5,940円。小顔印象へ導くカッサに着想を得たフォルムで、フェイスラインや頬骨、額などの凹凸にフィットします。

3Dグラデーション設計の毛先がファンデーションを均一に広げ、テクニックレスで美しい仕上がりへ。密度の高いブラシ毛がベースメイクを格上げし、肌に触れるたび贅沢な使用感をもたらします。

*クラランスにおいて

*1 2024年世界売上数量に基づく。クラランス調べ

*2 年齢に応じたお手入れのこと

*3 炭酸ジカプリリル(整肌成分)、スクワラン(保湿成分)、グリセリン(保湿成分)、マイカ(ピグメント)、酸化チタン(ピグメント)

*4 整肌成分

*5 パルミトイルトリペプチド-1、パルミトイルテトラペプチド-7(ともに整肌成分)

毎日のメイクが美肌ケアになる♡



肌を美しく見せるだけでなく、使うたびに素肌そのものを育てる『ダブルセーラムファンデーション』。クラランスならではの植物バイオテックと革新設計が、メイクの常識を心地よく更新します。

仕上がりもスキンケア効果も妥協したくない大人女性にこそ選んでほしい新名品。日中も続く艶とハリで、自信に満ちた表情を楽しんでみてはいかがでしょうか。