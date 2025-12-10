トッテナムvsウエスト・ハム 試合記録
【プレミアリーグ第22節】(Tottenham Hotspur Stadium)
トッテナム 1-2(前半0-1)ウエスト・ハム
<得点者>
[ト]クリスティアン・ロメロ(64分)
[ウ]クリセンシオ・サマーフィル(15分)、カラム・ウィルソン(90分+3)
<警告>
[ト]ベン・デイビス(19分)、アーチー・グレイ(39分)、クリスティアン・ロメロ(45分+1)、ミッキー・ファン・デ・フェン(57分)、ジェド・スペンス(78分)
[ウ]バレンティン・カステジャノス(1分)、ジャロッド・ボーウェン(52分)、トマーシュ・ソウチェク(72分)、ヌーノ・エスピーリト・サント(84分)
観衆:60,857人
