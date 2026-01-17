ホテルの宿泊時によくある出来事について、スーパーホテルが公式TikTokアカウントで紹介しています。

【気になる】「えっ…」 これがホテルの宿泊時に“よくある出来事”です！

公式TikTokアカウントでは、「みんなのホテルあるある教えて！」というタイトルの動画を公開。この動画では、ホテルの宿泊時によくある行為について、「シャワーカーテンの使い方が分からない」「コンビニで買ったカップ麺を食べようとしたら箸をもらい忘れて絶望」などを紹介。その上で「みんなのホテルあるあるをコメントで教えてね！」と呼び掛けています。

この投稿に対し、SNS上では「お風呂のカーテンは浴槽側にたらす」「買い込んだ食料余らせがち」「冷蔵庫が小さい…？」「コンビニでアイスを買ってきたのはいいけど、部屋の冷蔵庫に冷凍室がないことに気付いてすぐに食べちゃう」「冷蔵庫の大きさ考えず購入してしまったこと。ホールケーキが入らなかった。それから冷蔵庫の大きさを事前に確認できれば確認しています！」などの声が上がっています。

ホテルに泊まる際は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。