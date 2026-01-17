立憲民主党の野田佳彦代表と、公明党の斉藤鉄夫代表は会見で、次の衆議院選挙に立候補せず、政界を引退する考えを表明した菅義偉元総理について、それぞれの受け止めを語った。

【映像】立憲・野田代表、公明・斉藤代表のコメント（実際の様子）

野田代表は、「私も総理経験者でしたし、極めて重圧の中で重要な決断を重ねてこられたことに敬意を表したい」と述べた。その上で、「政党が違い、予算委員会などでやりあったこともあったが、これまでのご厚誼に感謝したい」と語った。

一方、斉藤代表は、「昨日このニュースに接して、びっくりし、そして残念に思った」と述べた上で、「自公連立政権の中で、自民党と公明党をつないできたのが菅さんだった」と振り返った。また「私自身、公明党の色々な立場で、菅さんとこの連立政権の意見調整、意見統一について、真剣に2人だけで議論したことを今思い返している、心から感謝を申し上げたい」と述べた。

さらに斉藤代表は、「菅元総理は中道の考え方を持った政治家だった」と評価し、立憲民主党と公明党が結成を目指す新党「中道改革連合」について、「ある意味で菅さんの思いもつないでいく政党だ」との認識を示した。（ABEMA NEWS）