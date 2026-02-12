衆院選は自民党が316議席を獲得する歴史的大勝利に終わった。おかげで海のものとも山のものともつかぬ自民党の新人議員が数多く生まれたわけだが、たとえ高市人気がなくとも当選確実と言われていたのが神奈川2区の新田章文氏（44）だ。神奈川2区は“令和おじさん”こと菅義偉元首相（77）が10期連続で当選してきた地盤であり、その後継に指名されたのが新田氏だった。＊＊＊【実際の写真】目はトローンとして…体調が心配さ