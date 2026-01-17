リフォーム箇所、戸建て・マンション・フルリフォームいずれも水回りが上位 〜リフォーム利用実態データ
顧客満足度調査を実施する株式会社oricon MEは、12月1日に発表した最新「リフォーム（戸建て／マンション／フルリフォーム）ランキング」と併せ、その利用実態データを発表。調査では、同ランキングの調査対象者8,713名（戸建てリフォーム：5,801人／ マンションリフォーム：1,994人／フルリフォーム：918人）に、リフォーム依頼は自宅の建築を依頼した会社・もしくはマンション施行主と同じかどうか、その依頼回数、リフォーム箇所などについて聞いている。
〈戸建て〉依頼したリフォームの箇所 TOP10 ※「リフォーム」利用実態データ（オリコン顧客満足度(R)調査）
1−1．〈戸建て〉「家を建てた会社にリフォームも依頼した」は4割未満
戸建てリフォーム利用者に聴いた、「自宅を建てた会社にリフォームを依頼したか」では、「家を建てた会社ではない」との回答が60.9%で半数以上となり、「家を建てた会社である」は38.0%と4割未満となった。
1-2．〈マンション〉「施工主と同じグループのリフォーム会社ではない」 は7割超え
マンションのリフォーム利用者に聴いた、「施工主と同じグループのリフォーム会社にリフォームを依頼したか」では、「施工主と同じグループのリフォーム会社ではない」が7割超えの71.1%、「施工主と同じグループのリフォーム会社である」は15.8%と10％台にとどまる結果となった。
2．リフォーム依頼回数、「マンション」は1回が7割超え、「戸建て」は2〜３回以上が約半数
リフォームの依頼回数については、戸建て、マンション共に「1回（今回が初めて）」が最多となった。
ただし、マンションリフォームが「1回（今回が初めて）」が7割超えの75.2%と高い割合となった一方、戸建てリフォームは、「2回」が22.3%、「3回以上」が24.3%と、複数回リフォームを行ったとの回答が計46.6%と、「1回」とほぼ同数の約半数を占める結果となった。
3-1．リフォーム箇所、いずれも水回りが上位、戸建ては外壁、屋根なども
リフォーム箇所について（※）は、戸建て、マンション、フルリフォームともに水回りが上位を占める結果となった。
※いずれも複数回依頼した場合は直近の依頼内容
戸建てリフォームでは、「トイレ」が38.7%で最多となり、次いで「浴室（35.1%）」、「洗面所（31.0%）」、「キッチン（台所）（29.2％）」が続き、水回りのリフォームが上位を占めた。また「外壁（家の壁）（27.2％）」、「屋根（19.7％）」、「窓・ドア・建具（14.1％）」など、住まいの耐久性や経年劣化が目立ちやすい箇所などのリフォームも一定数見られた。
3-2．マンションは「トイレ」が半数超えの52.0%で最多、リビングや内装など生活空間のリフォームが続く
マンションリフォームでは、「トイレ」が半数超えの52.0%で最多、次いで「浴室（48.5%）」、「洗面所（41.4%）」、「キッチン（台所）（40.2％）」が続き、戸建てと同様に水回りのリフォームが上位を占めた。また「リビング・ダイニング・居間（19.9％）」、「内装（15.6％）」など、生活空間のリフォームを行ったとの回答も一定数見られた。
3-3．フルリフォームはキッチン、浴室、トイレの水回りがいずれも約7割の同水準で上位に
フルリフォーム（マンション、戸建て住宅ともに計500万円以上のリフォーム）では、「キッチン（台所）」が71.0%で最多に。次いで「浴室（70.0%）」、「洗面所（69.7%）」、「トイレ（67.2%）」が続き、水回りのリフォームがいずれも約7割とほぼ同水準で上位を占めた。
なお、最新の 「2025年 リフォームランキング」では、「戸建てリフォーム」は【ジョーシンまごころリフォーム】と【Panasonic リフォームClub】が同点1位を獲得。【ジョーシンまごころリフォーム】は5年連続1位、【Panasonic リフォームClub】は2年連続の1位を記録した。
また「マンションリフォーム」は【パナソニック リフォーム】が5年連続の総合1位、「フルリフォーム」は【住友林業のリフォーム】が3年連続の総合1位を獲得している。
