元NHKのアナウンサーで、現在はフリーで活躍している中川安奈さんがインスタグラムを更新。「古着屋さんでおすすめしてもらったレアルマドリードの97/98シーズンの３rdユニフォーム」をお披露目した。「犬の足跡がとってもキュートで即GETしました L.L.Beanのヴィンテージトートとも合う〜」４年に一度のビッグイベントに、気分も上がる。「Ｗ杯ということで、古着×サッカーの組み合わせ（ちなみにショーパンもヴィンテージで