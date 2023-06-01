今月13日深夜、大阪市都島区の路上で横浜市から来た男性が2人組に警棒様のもので頭部を殴られ、車の購入資金500万円が入ったバッグを奪われる事件があり、警察は強盗傷害事件として捜査しています。 今月13日午後11時すぎ、大阪市都島区大東町の路上で「車の買取でやられた」と110番通報がありました。 警察によりますと、横浜市金沢区の24歳の男性が2人組に警棒様のもので頭を殴られ、持っていたバッグを奪われたということです